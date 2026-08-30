Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ECONOMIZE ÁGUA

Bairros da zona norte de Apucarana seguem sem água após temporal

Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento seja restabelecido após as 18h deste domingo

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Bairros da zona norte de Apucarana seguem sem água após temporal
Autor A falta de energia comprometeu equipamentos utilizados no tratamento e na distribuição de água, afetando o abastecimento em parte da cidade - Foto: Louan Brasileiro

Bairros da zona norte de Apucarana (PR) continuam sem água na manhã deste domingo (30), após o temporal que atingiu o município no sábado (29) e provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica. Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento seja restabelecido após as 18h deste domingo, com normalização durante a noite.

📰 LEIA MAIS: Exame de DNA em sêmen preservado soluciona crime de 2016 e polícia indicia homem por estupro no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O alerta sobre o problema foi emitido pela Sanepar ainda no sábado. A falta de energia comprometeu equipamentos utilizados no tratamento e na distribuição de água, afetando o abastecimento em parte da cidade.

Principais bairros e regiões afetadas

As localidades que são abastecidas pelo reservatório de água do Parque da Raposa são as seguintes:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • Região da Raposa: Parque da Raposa (1, 2 e 3)
  • Zona Norte central: Dom Romeu Albertti, Sanches dos Santos, Residencial Araucária, Jardim Itália e Núcleo Afonso Camargo
  • Loteamentos e conjuntos: Residencial Uirapuru, Residencial Tami, Residencial Itália, Loteamento das Indústrias e Mega Park
  • Jardins e vilas: Jardim Pinheiros, Jardim Cidade Alta, Jardim Planalto, Jardim Ponta Grossa, Jardim Alvorada, Jardim Vale Verde, Jardim Aeroporto, Vicente de Castro, Bom Retiro, Djalma Mendes, Três Reis, Monte Belo, Santiago, Sabiá, Sumatra, Colonial, Jacanã, Santos Dumont e Ouro Fino.

Energia segue instável na região do reservatório; não há captação nem tratamento de água

Ao TNOnline, a Sanepar informou que aguarda os reparos na rede elétrica para normalizar o funcionamento do sistema. Até a retomada, podem ocorrer oscilações na pressão ou falta de água em alguns bairros.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A Sanepar orienta os moradores a economizarem água tratada e priorizarem o uso para higiene e alimentação, adiando atividades que não sejam essenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os imóveis que não possuem reservatório domiciliar podem ser diretamente afetados pela interrupção.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ABASTECIMENTO águas Apucarana notícias locais SANEPAR tempestade ZONA NORTE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV