Bairros da zona norte de Apucarana seguem sem água após temporal

Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento seja restabelecido após as 18h deste domingo

Bairros da zona norte de Apucarana (PR) continuam sem água na manhã deste domingo (30), após o temporal que atingiu o município no sábado (29) e provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica. Segundo a Sanepar, a previsão é de que o abastecimento seja restabelecido após as 18h deste domingo, com normalização durante a noite.

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O alerta sobre o problema foi emitido pela Sanepar ainda no sábado. A falta de energia comprometeu equipamentos utilizados no tratamento e na distribuição de água, afetando o abastecimento em parte da cidade.

Principais bairros e regiões afetadas

As localidades que são abastecidas pelo reservatório de água do Parque da Raposa são as seguintes:

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Região da Raposa: Parque da Raposa (1, 2 e 3)

Parque da Raposa (1, 2 e 3) Zona Norte central: Dom Romeu Albertti, Sanches dos Santos, Residencial Araucária, Jardim Itália e Núcleo Afonso Camargo

Dom Romeu Albertti, Sanches dos Santos, Residencial Araucária, Jardim Itália e Núcleo Afonso Camargo Loteamentos e conjuntos: Residencial Uirapuru, Residencial Tami, Residencial Itália, Loteamento das Indústrias e Mega Park

Residencial Uirapuru, Residencial Tami, Residencial Itália, Loteamento das Indústrias e Mega Park Jardins e vilas: Jardim Pinheiros, Jardim Cidade Alta, Jardim Planalto, Jardim Ponta Grossa, Jardim Alvorada, Jardim Vale Verde, Jardim Aeroporto, Vicente de Castro, Bom Retiro, Djalma Mendes, Três Reis, Monte Belo, Santiago, Sabiá, Sumatra, Colonial, Jacanã, Santos Dumont e Ouro Fino.

Energia segue instável na região do reservatório; não há captação nem tratamento de água

Ao TNOnline, a Sanepar informou que aguarda os reparos na rede elétrica para normalizar o funcionamento do sistema. Até a retomada, podem ocorrer oscilações na pressão ou falta de água em alguns bairros.

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A Sanepar orienta os moradores a economizarem água tratada e priorizarem o uso para higiene e alimentação, adiando atividades que não sejam essenciais.

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Os imóveis que não possuem reservatório domiciliar podem ser diretamente afetados pela interrupção.