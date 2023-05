Baile especial em homenagem às mães reúne idosos no Sesc Apucarana

Da Redação

Baile foi realizado nesta sexta-feira (12)

O tradicional baile da terceira idade, promovido todas as sextas-feiras nas dependências do Sesc pela Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Assistência Social, foi marcado por homenagens alusivas ao Dia das Mães, que ocorre neste domingo (14).

Uma das mais animadas, Dirce Martins só descansou na chegada do prefeito Júnior da Femac que, juntamente com a secretária Jossuela Martins Pirelli, literalmente parou o baile mobilizando os cerca de 150 participantes para, em coro, cantarem um “Parabéns a você” a todas as mamães presentes.

Moradora da Vila Nossa Senhora Aparecida, dona Dirce – orgulhosa mãe do Marcelo, da Márcia, da Gisele e do Adriano – conta que não perde nenhuma edição da atividade dançante promovida pela administração municipal. “Isso aqui é minha companhia semanal. Aqui a gente se diverte, conversa. Adoro dançar. Em casa estou sempre com o rádio ligado. Muito feliz com este baile, que hoje nos homenageia”, disse Dona Dirce.

Mãe da Andréia e da Andresa, orgulhosa vovó de quatro netos e já bisavó, Dalva dos Reis participou pela terceira vez do baile. “Aqui é muito bom, um ambiente gostoso, que alegra. Já sou bisavó e receber esta homenagem pelo Dia das Mães, com a presença do prefeito, é ainda mais especial”, manifestou a moradora do Jardim Diamantina.

O prefeito Júnior da Femac salienta que a atual gestão tem suas prioridades, entre elas, a mulher. “Neste mês especial, que marca a comemoração do Dia das Mães, rendemos as nossa mais profunda admiração a todas as mulheres apucaranenses. Guerreiras, batalhadoras, que são dedicadas em tudo que realizam. Não tem coisa mais maravilhosa do que ser mãe, uma dádiva de Deus”, acentuou o prefeito, que após o canto de “Parabéns a você”, participou do café da tarde entre os idosos servindo bebidas.

A secretária da Assistência Social, Jossuela Martins Pirelli que, a exemplo do prefeito, também ajudou a servir o lanche, encabeçando a distribuição do bolo, esclarece que a atividade especial em homenagem às mães ratifica os valores da Gestão Júnior da Femac. “Uma administração que promove obras, que fomenta o desenvolvimento, a inovação, mas que tem como prioridade o ser humano”, disse Jossuela, também rendendo homenagem às mães. “Muito especial estar como secretária da Assistência Social e poder fazer parte deste trabalho abençoado. Também sou mãe e quero neste momento parabenizar a todas mamães de Apucarana”, disse a secretária.

Na edição desta sexta-feira, 140 idosos participaram do baile que foi encerrado com sorteio de brindes. “Prendas angariadas pelos próprios idosos dos Grupos Conviver, junto às comunidades onde estão inseridos e também no comércio local”, relatou Judith Pereira de Souza Aguiar, assessora da Secretaria da Assistência Social e coordenadora dos bailes da terceira idade, que acontecem também às quartas-feiras nas dependências do Centro de Convivência do Idoso (CCI), localizado no Jardim Aeroporto. “Os bailes são momentos em que eles se sentem acolhidos, seguros. Nessas atividades eles, muitos já viúvos e que em geral ficam muito tempo sozinhos em casa, conseguem ampliar vínculos, socializando-se com outras pessoas que buscam o mesmo objetivo, que é uma melhor qualidade de vida”, concluiu a coordenadora social.

