Baile do Chapéu de Palha para terceira idade é realizado em Apucarana

O Baile do Chapéu de Palha transformou a tradicional tarde dançante da terceira idade no Sesc, às sextas-feiras, num arraiá julino. A quadra de esportes recebeu decoração, teve comida típica, quadrilha e muita gente vestida especialmente para a ocasião.

continua após publicidade

O noivo e a noiva da quadrilha são frequentadores assíduos dos dois bailes da terceira idade promovidos semanalmente pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social. “Fiz questão de ser a noiva neste baile que não perco de jeito nenhum toda semana. É tudo de bom para nós nesta idade. Aqui a gente se anima, faz amizade, dá muita risada e o que é melhor de tudo, dança. Dançar é como uma terapia para mim”, avalia Aparecida Bastistão, de 64 anos, moradora do Jardim das Flores, fazendo questão de destacar que nunca faltou aos bailes desde 2016.

-LEIA MAIS: Mais antigo dono de bar de Apucarana: "Tenho mais amigos que clientes"

continua após publicidade

Tipicamente vestida para a festa, Maria Aparecida Alves Canesin, 85 anos, frequenta os dois bailes da terceira idade da semana desde 2013. Faço isso porque é uma delícia dançar. Faz parte da minha vida. É maravilhoso, é sensacional”, declara.

O Baile do Chapéu de Palha teve a presença do prefeito Junior da Femac. “Hoje está acontecendo uma festa linda dentro dessa atividade que fazemos questão de ofertar aos idosos. Os bailes da terceira idade proporcionam qualidade de vida e levam alegria para essas pessoas. Cada uma tem uma história de vida, que nos honra e temos admiração. Queremos ver esses apucaranenses cada vez mais felizes”, afirma o prefeito Junior da Femac.

“Preparamos tudo com muito carinho para garantir alegria, diversão e saúde para esse público da terceira idade. O Baile do Chapéu de Palha é mais um forma de demonstramos para essas pessoas o quanto são valiosas e que merecedoras de atenção nesta administração municipal”, diz a secretaria da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

Os bailes da terceira idade acontecem duas vezes por semana. Às quartas-feiras, no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), no Jardim Aeroporto. E as sextas-feiras, na quadra esportiva do Sesc. A atividade vem sendo mantida desde 2013 e faz parte do programa municipal “Viver 80” que visa valorizar os idosos em todos os aspectos. É um serviço ofertado pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Siga o TNOnline no Google News