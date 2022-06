Baile da Terceira Idade volta a garantir lazer a idosos em Apucarana

Da Redação

Depois de dois anos e três meses, dezenas de idosos voltaram a ocupar nesta quarta-feira (8) a pista de dança do Centro de Convivência dos Idosos (CCI), no Jardim Aeroporto, no primeiro dia da retomada do “Baile da Terceira Idade”, em Apucarana. Devido a pandemia, a atividade de lazer e confraternização estava suspensa desde março de 2020.

continua após publicidade .

“Estava aguardando esse momento tão especial. Estou amando a volta deste baile, reencontrar os amigos e pessoas que a gente conta histórias do passado”, afirma a Miss Terceira Idade de Apucarana, Maria Leo Nice da Silva Pedro, de 64 anos.

Lourdes de Freitas, 67 anos também expressou a alegria de poder voltar dançar no Baile da Terceira Idade. “Muito bom mesmo estar aqui novamente. Fiquei muito tempo em casa. Precisava sair e se movimentar. Vou participar de todos os bailes, duas vezes por semana, aqui no centro de convivência e no Sesc”, garante Lourdes.

continua após publicidade .

A secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, informa que o Baile da Terceira Idade, às sextas-feiras, no Sesc, como acontecia antes da pandemia, também será retomado nesta semana. “Dia 10, os idosos que vinham aguardando ansiosos os bailes, também podem se divertir no Sesc”, convida Nazarko.

O baile da terceira idade é um serviço ofertado pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que objetiva a valorização do idoso. O prefeito Junior da Femac destaca que essa é uma atividade que vem sendo mantida desde 2013 e faz parte do programa municipal “Viver 80” que visa valorizar os idosos em todos os aspectos. “Voltamos a oferecer à população idosa um momento de confraternização e lazer, proporcionando um melhor convívio social e de interação e bem-estar físico”, avalia Junior da Femac.

Os bailes da Terceira Idade são prestigiados em média por duzentas pessoas que se divertem com um repertório musical de xote, bolero, vanerão, marchinhas e sertanejo dançante.