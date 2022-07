Bailarinos da Promatur conhecem estrutura do Teatro Bolshoi no Brasil

Da Redação

Os bailarinos da Escola Municipal de Dança da Prefeitura de Apucarana que participaram, no último final de semana, do 39° Festival de Dança de Joinville, também tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura da Escola do Teatro Bolshoi, no Brasil.

Através de um tour guiado, o grupo formado por 21 alunos, três professores e assessores técnicos da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), tiveram acesso às salas de aula, aos estúdios de música, ao centro médico e ao ateliê, onde são confeccionados e armazenados os figurinos utilizados nos grandes espetáculos.

“A cultura é muito poderosa em todos os sentidos. Ela é transformadora. Por isso investimos para que ela chegue a todas as camadas da população. Essa participação de alunos no festival de Joinville certamente foi uma experiência única e motivadora, que ficará marcada para sempre na memória de todos”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

O “Bolshoi” é a maior instituição de balé do mundo e a estrutura de Joinville é a única escola da companhia fora da Rússia. Uma das integrantes da comitiva, a assessora da Promatur, Anna Aranha, frisa que a arte e a educação são pilares para um futuro mais respeitoso, fraterno e digno.

“Organizamos essa visita pensando em acrescentar experiências e fomentar a bagagem cultural dos nossos alunos, pois o encontro com o mundo da arte para fora da sala de aula, sua valorização, apreciação, educação e prática, amplia os horizontes e nos faz acreditar que sonhos podem se concretizar, como foi o caso – era o sonho dos nossos alunos participar do festival e conhecer a Escola do Teatro Bolshoi. Sonho que se tornou real graças ao suporte dado pela administração municipal”, assinalou.

Anna revela que o tour foi viabilizado por Wilian Tonezi, natural de Apucarana mas que hoje é vereador naquele município. “Tonezi é atuante na dança no estilo do “passinho” e ficou extremamente contente e orgulhoso ao encontrar o grupo, representando a sua cidade natal na capital da dança, onde hoje atua como vereador”, conta a assessora da Promatur.

A secretária Municipal da Promatur, professora Maria Agar, lembra que no contexto artístico e cultural a dança é responsável pela formação do cidadão e da sociedade. “Iniciativas como esta promovem a educação, garantindo aos alunos o desenvolvimento e a preparação para ampliar suas experiências e transformar sua realidade”, afirma.

A Escola Bolshoi conta com estrutura completa para o ensino profissional da dança e a formação de seus artistas. São aproximadamente 70 funcionários e 14 professores, entre brasileiros e russos, que atendem cerca de 260 alunos.

Há salas de ballet, espaços para aulas teóricas, estúdios de piano e percussão, sala de ginástica, vestiários, laboratório cênico, biblioteca com informática, ateliê, espaço-saúde, espaços culturais e cantina.

A escola oferece cursos técnicos de dança contemporânea e dança clássica, além de prática cênica, ginástica, educação musical, repertório, folclore brasileiro, teatro, piano, história da arte, literatura musical e história da dança.

