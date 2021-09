Bailarinas de Apucarana participam do Festival de Joinville

Da Redação

As bailarinas de Apucarana, Bruna Caroline e Rayssa Zanetti, foram selecionadas e participam do 38º Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, que acontece de 5 a 16 de outubro. Com coreografia de Tiago Barros, professor especialista em Jazz Dance e Dança Contemporânea, as alunas do Ballet Pavlova tiveram dois trabalhos escolhidos para integrar a programação dos palcos abertos.

continua após publicidade .

A coreografia “Minha Luz” será interpretada pela bailarina Bruna Caroline, e a coreografia “Meu mundo não começou com você”, será protagonizada por Rayssa. "Foram muitos ensaios até chegar ao festival. A coreografia passou por diversas mudanças. Esse solo é muito especial para mim porque começamos a ensaiar no final de 2020 e ele me acompanha até hoje, me servindo de refúgio para tudo isso que estamos vivendo", explica Rayssa.

A bailarina também agradece a parceria com o professor Tiago Barros. "Sou grata ao meu professor por me permitir a dar vida a essa coreografia tão especial. Fico muito feliz por ter a oportunidade de levar esse solo que tenho tanto carinho para um festival tão importante e poder mostrar parte de mim nos palcos de Joinville. Agradeço a todo pelo incentivo e pela oportunidade", acrescenta a bailarina.

continua após publicidade .

Para a diretora da escola de ballet, Taina Gonçalves, as expectativas para participar do festival são as melhores. "É uma honra estar no maior festival da América Latina. É feita uma seletiva rigorosa e você se inscreve nos palcos. Elas vão representar Apucarana. Estamos muito felizes", comenta.