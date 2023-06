Bailarinas da Escola de Dança recebem primeira sapatilha de ponta

Trinta e cinco alunas do curso de balé clássico da Escola Municipal de Dança da Prefeitura de Apucarana conquistaram nesta terça-feira (30/05) a primeira sapatilha de ponta. A noite especial, primeira da modalidade realizada no município, reuniu professores, pais, amigos, padrinhos e madrinhas numa emocionante festa coordenada pela Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) junto à Casa da Cultura.

O prefeito Júnior da Femac esteve representando pela primeira-dama, empresária Carmen Lúcia Izquierdo Martins. Ela destacou que o recebimento do sapato, que tem origem na França do século XIX, marca uma nova etapa no aprendizado das alunas. “A primeira sapatilha de ponta é esperada por toda bailarina. Não importa a idade. Todas sonham com a primeira ponta. E, para conquistá-la é preciso muito empenho, dedicação, trabalho, esforço, técnica e horas de treinamento. Parabéns a todas por esta conquista, que também é das professoras, da família e do município, que investe e promove o acesso à cultura”, disse Carmen, parabenizando a todo o quadro da Promatur pelo trabalho executado. “Nossa Escola Municipal de Dança está de parabéns por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, proporcionando momentos tão importantes e lindos como esta solenidade”, enfatizou a primeira-dama.

A entrega das sapatilhas teve a frente à coordenadora regente da Escola Municipal de Dança, Edilaine Nascimento, e equipe de professoras: Juliana Meira e Sabrina Franco. Ao piano, Rafael, aluno da Escola Municipal de Música, presenteou o público conduzindo o fundo musical. “A sapatilha de ponta foi criada com a intenção de transmitir uma sensação de maior leveza às bailarinas, como se elas estivessem voando e a sua conquista é um marco muito importante na vida estudantil da bailarina. É um momento de realização após muito trabalho, aperfeiçoamento, esforço, força muscular, determinação e, acima de tudo amor ao balé”, disse professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur, agradecendo ao prefeito Júnior da Femac pelo apoio que tem dado à cultura. “Não só para a Escola de Dança, como na Escola de Musica e de Artes. Temos uma excelente estrutura para acomodar todos com conforto e segurança”, enalteceu a secretária Maria Agar.

Presenças – Prestigiaram ainda o evento a diretora de Cultura e fiscal da Escola Municipal de Artes, Sueli de Oliveira Sousa, o secretário Municipal de Esportes, Tom Barros, e o diretor-presidente do Idepplan, Ivanildo da Silva (Ivan Silva).

Alunas que receberam a primeira sapatilha de ponta

Yasmin Victória da Silva da madrinha Ana Aranha; Irene Rodrigues de Souza da madrinha Selma; Ana Claudia Caldas da madrinha Ana Paula; Ana Lívia de Barros Milan da madrinha Maria Luiza; Analyce Lima da madrinha Bruna; Brenda Mikaelly Favio Oliveira da madrinha Mirian; Diana Regina da Silva Barbosa do padrinho Eliseu; Emilly Nogueira Passone da madrinha Isabella; Emily Brandino de oliveira da madrinha Marcela; Giovanna Beluco Furlan da madrinha Daiane; Gyovanna Rocha Luiz da madrinha Selvina; Isabelly Kolcheshi Alecrim da madrinha Márcia; Isadora Luiza Vecchi de Souza da madrinha Letícia; Júlia Maria de Almeida Pauli da madrinha Lina; Júlia Nogueira Floriano da madrinha Rafaela; Júlia Midori Ferreira Seong da madrinha Roseli; Ketlyn Shayara de Araújo Santos do padrinho Tiago; Laura Angélica Lopes dos Santos da madrinha Angélica; Letícia de Almeida Nascimento da madrinha Lorena; Luana Ohya do padrinho Alan; Luize Beatriz de Souza da madrinha Jane; Maria Eduarda Frazão Góis da madrinha Jaqueline; Maria Eduarda Reverso da Rocha da madrinha Valéria; Maria Emilia Cristófoli Fontanelli da madrinha Brenda; Mariana de Oliveira Porto da madrinha Ramylian; Millena Geremias da madrinha Ana Paula; Natali Geovana Silva Pereira da madrinha Célia; Natália Ferreira da Silva da madrinha Daniela; Paloma Rufino Araujo do padrinho Luiz; Patrícia Vecchi da madrinha Berenice; Renata Alonso Cândido da madrinha Maria Eduarda; Sariane Oliveira de Araujo da madrinha Bruna; Thalita Pires Cordeiro do padrinho Paulo; Wechilley Vitória Oliveira de Souza da madrinha Tifany e, Juliana Vacari que não pôde comparecer a solenidade, mas que recebeu sapatilha de ponta.

