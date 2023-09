Badminton de Apucarana se destaca na 3ª etapa do Circuito Paranaense

Os atletas foram competir no oeste do Paraná

Com a conquista de 15 medalhas, três de ouro, seis de prata e seis de bronze, a equipe de badminton de Apucarana foi destaque durante a 3ª etapa do Circuito Paranaense da modalidade, em competição realizada nesse final de semana no Ginásio de Esportes Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon (Oeste do Estado).

“Participamos da competição com 20 atletas da categoria sub-11 até a 55+ no masculino e feminino e voltamos satisfeitos com os resultados para Apucarana. O evento, que foi de alto nível, contou com a presença de 376 atletas de diversas equipes do Paraná”, disse o professor apucaranense Alysson Namba.

“O badminton do município teve bom desempenho no final de semana e a cada ano a modalidade mostra evolução seja nas competições regionais como também nas estaduais. A equipe conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Para competir em Marechal Cândido Rondon, a equipe foi apoiada pela Namba Training, Escola Nipo Brasileira, Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), Associação Cultural e Esportiva Procopense (Acep) e Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e do Conselho Municipal de Esportes.

