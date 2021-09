Badminton de Apucarana disputa o Torneio da Amizade

Da Redação

Depois de se destacar na primeira etapa do Circuito Paranaense em Paranavaí (Noroeste do Estado), a equipe de badminton de Apucarana participará neste domingo (03-10), a partir das 8 horas, do Torneio da Amizade enfrentando Cornélio Procópio na casa do adversário.

O professor Alysson Namba, que comanda o badminton apucaranense, disse que será um amistoso diante dos procopenses. “Cornélio Procópio tem uma boa equipe, conta com bons atletas e o amistoso serve de preparação para a Copa Norte, a próxima etapa do Circuito Paranaense e para os Jogos Abertos do Paraná”, destaca Namba.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, enalteceu o trabalho que vem sendo desenvolvido por Namba. “O nosso badminton tem se destacado nos últimos anos, tem revelado atletas e começou muito bem nessa temporada faturando seis medalhas na primeira etapa do Paranaense. É mais uma modalidade que conta com respaldo e apoio do prefeito Junior da Femac”, disse Grillo.

Na etapa inicial do Circuito Paranaense, Apucarana conquistou seis medalhas: uma de ouro, três de prata e duas de bronze, na competição que reuniu mais de 200 atletas de todo o Estado.

A medalha de ouro foi obtida na dupla masculina “C”, com Alysson Namba e Augusto. Namba também faturou a medalha de prata no masculino “C”. Os garotos Pedro e Enzo ganharam prata na dupla sub-11 e Tânia e Marcos conquistaram prata na dupla mista 42+. O atleta Pedro Oliveira ganhou bronze na categoria sub-11 e Tânia Guill faturou a medalha de bronze na categoria 35+.

A competição realizada no Noroeste do Estado teve a presença de atletas de Paranavaí, Apucarana, Londrina, Maringá, Curitiba, Marechal Cândido Rondon, Toledo e Foz do Iguaçu.