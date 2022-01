Da Redação

Com a presença do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e demais autoridades municipais, além do gestor de vendas da Azul Linhas Aéreas, Jonas Maciel, aconteceu nesta terça-feira, 25, o voo inaugural da Azul em Apucarana.

A companhia aérea iniciou oficialmente a operação de voos com passagens a partir de R$ 164,00 saindo de Apucarana, e R$ 204,00, saindo de Curitiba.

Os voos serão realizados três vezes na semana: às terças, quintas e domingos.

Assista:

Azul realiza primeiro voo partindo de Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução