Avoap vence o Cevo Maringá no Regional de Voleibol Feminino

Da Redação

Érica, Jéssica, Luana, Camila, Franciele, Naely, Natália, Rafaela, Juliana, Marília e Lorena

O time feminino adulto da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap) realizou duas partidas no domingo (11), no ginásio de esportes do Clube Olímpico, pela primeira fase do Grupo A do Campeonato Regional da Liga Amadora de Maringá. Treinada pelo professor Adilson Franco de Souza, o Sassá, a equipe perdeu por 2 sets a 0 para o Soul e depois venceu pelo mesmo placar o time do Cevo Vôlei. Os dois adversários são de Maringá.

O treinador Sassá disse que resta uma partida para o fechamento da fase inicial do campeonato. “Na próxima rodada da competição vamos enfrentar a Unicam A, de Cambira, em data que ainda será definida pela organização da liga. Estamos em oitavo lugar no Grupo A e na próxima fase devemos disputar a Série Prata do campeonato”, destaca Sassá.

Na rodada dupla realizada no último final de semana, a Avoap contou com as jogadoras Érica, Jéssica, Luana, Camila, Franciele, Naely, Natália, Rafaela, Juliana, Marília e Lorena.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura, destaca que a Avoap representará Apucarana na fase final dos Jogos Abertos do Paraná. “Muito importante ter a participação da equipe da Avoap na Liga de Maringá, pois serve de preparação para os JAP´s que acontecerão no mês de novembro em Apucarana. O voleibol é mais uma modalidade que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”.

No Grupo A da Liga de Maringá estão os times da Avoap, Vôlei Club/Campo Mourão, Authentic, Projeto Vôlei, Fênix “B”, Clube dos 30, Cevo, Soul, Unicam “A”, Apvôlei e Apea/Presidente Prudente-SP.

As equipes da Caixa, Country Club, Albor Sport, Só Colchões, Unidos pelo Vôlei, Tarja Preta, Unicam “B”, Clube Olímpico, Amavolei, Doutor Camargo e Fênix formam o Grupo “B”.

O Campeonato Regional da Liga de Maringá conta com a presença de 22 agremiações, divididas em dois grupos de 11 equipes cada. Na primeira fase do certame os times jogam entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se os quatro primeiros de cada chave para a Série Ouro (quartas de final). Do quinto ao oitavo lugar os times vão para a Série Prata e da nona a 11ª posição disputam a Série Bronze.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

