Avoap disputa a segunda etapa do Campeonato Regional do Vale do Ivaí

Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap)

Apoiada pela Secretaria Municipal de Esportes, a equipe feminina adulta da Associação de Voleibol de Apucarana (Avoap) participará neste domingo pela manhã (28/05), na quadra da Escola Municipal de Ivaiporã, da segunda etapa do Campeonato Regional do Vale do Ivaí. Na ocasião, o time apucaranense realizará dois jogos na competição. Às 8 horas, o duelo será contra Pitanga e às 10 horas o adversário será Campo Mourão.

A Avoap tentará se reabilitar no campeonato, pois na primeira etapa, realizada no mês de abril, a equipe sofreu duas derrotas por 2 sets a 0, perdendo para as agremiações de Ivaiporã e do Albor, de Maringá.

Na rodada neste final de semana o treinador Adilson Franco de Souza, o Sassá, relacionou as atletas Isadora, Ana Muquiti, Thaeme, Giovana, Beatriz, Juliana Mineo, Maria Luisa, Ana Beatriz, Nathalia Fedre, Andréia, Nathalia Ventrilho e Annelise.

“Estamos na torcida para que a Avoap consiga as suas primeiras vitórias no campeonato e para que continue lutando em busca da classificação para a etapa decisiva. O time nos representará na fase regional dos Jogos Abertos do Paraná, com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana. A fase regional dos JAPS será realizada de 15 a 18 de junho e de 30 de junho a 2 de julho, em Florestópolis.

O Campeonato Regional do Vale do Ivaí terá mais duas etapas ao longo da temporada, marcadas nos dias 22 e 23 de julho e nos dias 26 e 27 de agosto, com todas as partidas sendo disputadas em Ivaiporã.

A competição também ocorre na categoria masculina com a participação das equipes do Ivaiporã “A”, Ivaiporã “B”, Pitanga, Guarapuava, Arapongas, Araras Team, Piraquara, Paiçandu, Faxinal, Manoel Ribas, GPV Voleibol e K2 Vôlei Club/Campo Mourão.

