Avó e criança de 5 anos ficam feridas após atropelamento em Apucarana

Uma criança de 5 anos, que estava acompanhada dos avós, ficou ferida após atropelamento na esquina das ruas Ponta Grossa e Galdino Gluck Junior, a poucos metros do Corpo de Bombeiros, no centro de Apucarana.

Uma equipe de socorristas foi a pé fazer o primeiro atendimento. Na sequência, a criança – um menino – e a avó foram encaminhadas pela ambulância do Siate para o Hospital da Providência, com ferimentos leves. O avô não ficou ferido. A idade do casal não foi informada.

O acidente ocorreu por volta das 16 horas. A criança e a avó foram atingidas por uma moto. Segundo os bombeiros, o menino sofreu ferimentos na cabeça, enquanto a idosa teve escoriações nas pernas.

A Polícia Militar (PM) esteve no local para fazer o boletim de ocorrência.

Foto por TNOnline Ambulância foi ao local para atender as vítimas

OUTRO ACIDENTE

Uma mulher de 30 anos ficou ferida nesta quinta-feira (13) após acidente envolvendo uma moto e um carro de luxo no Jardim Trabalhista, em Apucarana. A colisão foi registrada nas proximidades da Rua Byington.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a vítima no local da colisão. A mulher de 30 anos conduzia uma Honda Biz, que bateu contra um carro Mercedes Benz. Leia na íntegra aqui.