Avenida Iguaçu ganha iluminação de padrão LED na região oeste - TNOnline

Uma etapa do investimento de modernização da iluminação pública de Apucarana chegou nesta quarta-feira (5), na Avenida Iguaçu. A avenida que faz parte da região da Vila São Carlos é considerada importante, por ligar a região central com o Parque Jaboti e bairros populosos como o Residencial Interlagos e Jardim Menegazzo. Vale ressaltar ainda que a avenida tem vinte metros de largura.

O prefeito Junior da Femac diz que o município está investindo recursos arrecadados com a taxa de iluminação pública. “São R$ 2,6 milhões para atender diversos bairros, vias perimetrais e outras que grande fluxo de veículos”, informa.

Na Avenida Iguaçu foram instalados hastes e luminárias de LED com potência de 190 watts. Neste local, conforme revela o engenheiro eletricista Lafayete Luz, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), a luminosidade será ampliada em 300%.

“Antes as luminárias da Avenida Iguaçu eram de vapor de sódio de 150 watts e agora os moradores da região vão sentir uma eficiência bem maior do sistema de iluminação pública. Isso em função de vários fatores e, principalmente pela tecnologia do LED”, avalia o engenheiro.

A modernização da iluminação pública de Apucarana nesta nova etapa, já foi concluída nos seguintes bairros: Colonial, Aviação, Santos Dumont, Sumatra 1, 2 e 3, Jaçanã, Santiago, Residencial Interlagos, Parque Bela Vista, Jardim Novo Horizonte, Novo Mundo, Vale Verde, Casagrande, Montreal e o Parque Industrial da Juruba. Também já ganhou luminárias mais modernas a Avenida Brasil (trecho urbano da BR-369, na saída para Londrina), e foram executadas a primeira e segunda etapas da Avenida Minas Gerais. “A última etapa da Minas Gerais está prevista para os próximos dias, no trecho que vai do Posto Vila Nova, na Rua Grande Alexandre, até o Núcleo Adriano Correia, passando pelo Campus da Unespar/Fecea”, informa o prefeito Junior da Femac.