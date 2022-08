Ave silvestre é flagrada correndo no centro de Apucarana; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma ave silvestre, que aparenta ser uma siriema, corre rapidamente pela Rua Munhoz da Rocha

Um vídeo feito durante a manhã desta quarta-feira, 24, em Apucarana, registrou um flagrante animal: uma ave silvestre, que aparenta ser uma siriema, corre rapidamente pela Rua Munhoz da Rocha, serpenteando em frente aos carros que trafegavam na via. Veja no vídeo abaixo.

continua após publicidade .



null - Vídeo por: Reprodução

A ave surge na rua, correndo rapidamente, como se fugisse de um predador. As imagens chegam a lembrar um antigo desenho animado chamado Papa Léguas, tal a velocidade da corrida e a forma física da siriema.



continua após publicidade .

Ela é acompanhada por alguns metros pelo motorista que faz o vídeo, e em seguida, entra rapidamente em um estacionamento, onde funcionava um lava jato. Dali em diante, não se sabe o que ocorre com o bichinho. O biólogo Fernando Felipe Rodrigues foi acionado e deve ir até o local para tentar encontrar e capturar o animal, que segundo ele, tem hábitos diurnos, o que explica a corrida matinal da ave.

O flagrante foi registrado pelo assessor da Associação Comercial (Acia) Jian Papa, e pelo presidente da entidade Wanderlei Faganello, que passavam com seus carros no momento em que a ave corria pela rua. Jian conta que alguns carros chegaram a formar uma fila na via, com o alerta ligado, respeitando a preferencia do animal na via.

"Eu e o Faganello passávamos por ali, cada um em um carro, quando vimos a ave. Já ligamos o alerta e os outros carros que estavam vindo também foram reduzindo a velocidade, chegando a causar um pequeno congestionamento ali enquanto o bichinho corria. Ficamos felizes em poder ajudar, e ver que os outros motoristas também respeitaram. É mais uma coisa inusitada, diferente, em Apucarana", disse Papa.

continua após publicidade .

A ave

As seriemas são aves territoriais grandes, de pernas e pescoços longos, que variam de 70 a 90 cm. A família Cariamidae inclui dois gêneros e duas espécies que ocorrem em habitats semi-abertos e secos da América do Sul: a seriema ou seriema-de-perna-vermelha (Cariama cristata) e a seriema-de-perna-preta ou chunga-de-perna-preta (Chunga burmeisteri). A espécie Cariama cristata é encontrada em território brasileiro (onde é conhecida apenas como seriema) e também na Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai.

A palavra seriema é de origem tupi, correspondente a çariama, derivando das palavras çaria (crista) e am (erguida). O nome é grafado de várias maneiras, como siriema, sariama e çariama.

Siga o TNOnline no Google News