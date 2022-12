Avanço de frente fria traz instabilidade para o Paraná nesta segunda

Da Redação

Chuvas ainda são previstas para a Cidade Alta

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a segunda-feira (12) será bastante instável em todo o Estado. De acordo com o instituto meteorológico, além da massa de ar aquecida e úmida presente no Estado, há o deslocamento de uma frente fria pelo oceano. Por conta disso, várias áreas e linhas de instabilidade se formam ao longo do dia, possibilitando também a ocorrência de tempestades, com ventos fortes associados e até mesmo precipitação de granizo.

A instabilidade afeta todas as cidades do Paraná. Apucarana, por exemplo, pode registrar chuva nesta segunda-feira. Conforme o Simepar, existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva para o município e 22.3 milímetros de precipitação acumulada.

Portanto, pode chover a qualquer momento na Cidade Alta, igual ao que ocorreu nos últimos dias.

Mesmo sob nuvens e com possibilidade de chuva, as temperaturas seguem altas na Cidade Alta. De acordo com a previsão, os valores devem variar entre 20ºC e 25ºC.





