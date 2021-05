Avanço de frente fria traz chuva para Apucarana e região

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu nublada nesta quarta-feira (12) e registrou temperatura mínima de 13º C. A máxima deve chegar aos 23º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há 94% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região. A precipitação acumulada é de 5.6 mm.

No decorrer desta quarta-feira há o avanço de uma frente fria pelo Paraná, o que deixa o tempo instável nos diversos setores. Ao longo do dia são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, com os maiores acumulados previstos entre a região central e leste do Estado. Chove também no noroeste e no norte pioneiro. Não se descarta a ocorrência de rajadas de vento moderadas em pontos isolados. Temperaturas variam pouco durante o dia, e a partir da noite observa-se um forte resfriamento especialmente no oeste, sudoeste e o centro-sul paranaense.