Avanço de casos de HIV gera alerta em Apucarana; veja

Dados do Núcleo de Aconselhamento, Testagem e Tratamento de Apucarana (Natta), mostram que os números de casos positivos de HIV estão em alta neste ano. Apesar da queda de cerca de 30% na procura por testes durante a pandemia, em 2021, 25 pacientes já foram diagnosticados positivos até agora, (19 homens e 6 mulheres) cerca de 83% do total de todo o ano de 2020, quando 30 pacientes (26 homens e 4 mulheres) testaram positivo.



Para a diretora do Natta, Gisele Mara da Silveira, a tendência é que até o final deste ano, os números superem 2020. “A procura pelos testes está voltando ao normal devido ao fim das restrições de circulação por conta da pandemia, com isso, temos observado um número mais elevado de casos confirmados e o perfil destes pacientes também revela a tendência do aumento de casos, já que o HIV é uma doença que se espalha e quando um paciente descobre o diagnóstico, já pode ter contaminado pelo menos mais 3 pessoas”, explicou.

Em toda a 16ª Regional de Saúde, são aproximadamente 450 pacientes positivos com HIV, realizando tratamento através do Natta. Destes, aproximadamente 300 são de Apucarana, a grande maioria jovem, do sexo masculino. “Mesmo com acesso a informação, a internet e a prevenção gratuita, como a distribuição de preservativos pelo SUS, a grande maioria dos casos confirmados é de homens, abaixo de 30 anos de idade. A maioria deles diz que não gosta de usar o preservativo e assim, acabam se contaminando”, detalha a diretora.

Ela conta que uma nova opção de prevenção está começando a ser estruturada pelo Ministério da Saúde e pode ajudar a diminuir o avanço da doença a longo prazo. Trata-se da Profilaxia Pré Exposição ou Prepe, um medicamento de uso diário que promete impedir a contaminação pelo vírus HIV. “Este novo tratamento está sendo implementado em todo o Brasil através do SUS, para oferecer o medicamento para evitar o HIV mediante o perfil do paciente. Mas esse medicamento impede apenas a contaminação pelo HIV, outras doenças sexualmente transmissíveis ainda podem ser transmitidas”, explicou.

O Natta funciona na Rua Jamil Soni, ao lado da Guarda Municipal, no Bairro 28 de Janeiro, em Apucarana. Testes para HIV, Sífilis e Hepatites B e C são realizados diariamente, sem necessidade de agendamento prévio e de forma gratuita. O teste para HIV tem resultado em 20 minutos.

