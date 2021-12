Da Redação

Avança obra de capela mortuária no Jardim Colonial

O prefeito Júnior da Femac acompanhou nesta semana a construção da Capela Mortuária do Jardim Colonial e constatou que a empreiteira já executou metade do cronograma, que prevê a edificação de uma unidade de 262 metros quadrados de área construída e um investimento de R$546.294,57, com recursos municipais. “Demos a ordem de serviço para a empreiteira há pouco mais de um mês e neste período já foram executadas várias etapas. No momento os operários estão levantando a parte de alvenaria e, na sequência, partem para a construção da laje e cobertura, tendo como etapa final o acabamento”, detalha o prefeito, que é engenheiro civil.

A vencedora da licitação e responsável pelo serviço é a Portic Construtora, empresa de Apucarana. “A capela mortuária terá duas salas de velório, hall de entrada, varandas externas cobertas, sala de estar, copa, depósito e dois sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais”, relata José Airton Deco de Araújo, diretor-presidente da Autarquia dos Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa).

Reivindicação antiga dos moradores da região leste da cidade, o equipamento público para uso comunitário está sendo construído em terreno de 1,2 mil metros quadrados, que foi comprado pelo município junto à sede da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Apucarana (AFAP), na Avenida Aviação esquina com Rua Guaianazes. “Quando em funcionamento, irá atender a uma abrangência de 14 bairros, com uma população estimada em 20 mil apucaranenses”, afirma o prefeito Júnior da Femac, salientando que atualmente as famílias precisam recorrer a capelas distantes para velar os seus entes.

Com o avanço do cronograma, que já chegou a 50%, a Secretaria Municipal de Obras estima que a construtora vai entregar a obra antes do prazo máximo de execução previsto em contrato, que é de 180 dias a partir da assinatura da ordem de serviço. “Entre os bairros que serão beneficiados com a nova capela mortuária estão os Residenciais Sumatra 1,2 e 3, Jaçanã, Núcleo Castelo Branco, jardins Colonial, Santiago, Aeroporto, Aviação e Santos Dumont, além dos residenciais Sabiá e Andorinhas e ainda os loteamentos Raposa 1 e 2”, enumera o prefeito Júnior da Femac, lembrando que a partir de 2013 foram construídas duas novas capelas mortuárias em Apucarana, sendo uma no Distrito de Vila Reis e outra no Jardim Ponta Grossa. “Também promovemos obras de reforma e ampliação da capela mortuária central, bem como melhorias significativas e manutenção constante nos cemitérios municipais. Além a Aserfa mantém em andamento trâmites de estruturação do novo cemitério municipal – Morada da Paz -, que vai ser construído na região da Gleba Barra Nova”, finaliza o prefeito.