Autorizado início da obra de esgoto no Jardim Interlagos; saiba mais

O prefeito e o deputado federal comemoraram a liberação da obra

O município de Apucarana vai receber mais melhorias no saneamento básico, com a assinatura da ordem de serviço para as obras que interligam o Veneza ao Jardim Interlagos, na região Leste. Serão mais de R$ 9 milhões em investimentos pela Sanepar, formalizados nesta terça-feira (28), em Curitiba.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac (PSD), participou, às 11 horas, na sede da Sanepar, em Curitiba da assinatura da ordem de serviço para início imediato das obras de implantação da rede de esgoto sanitário no Jardim Interlagos. De Brasília, o deputado federal Beto Preto (PSD) também participou do ato através de vídeoconferência.

O deputado federal Beto Preto destacou a importância da obra e que o município teve um avanço na coleta e tratamento de água e esgoto desde 2013, passando de 23% de cobertura para 84%, somando neste período, mais de R$ 250 milhões em ações, desde 2013.

“É com grande alegria que formalizamos estes investimentos na nossa Apucarana. Estamos chegando perto dos níveis da projeção e das metas do marco do saneamento. Iniciamos este trabalho há alguns anos, quando ainda era prefeito, tendo continuidade pelo prefeito Junior. A parceria com a Sanepar, com o olhar social do governo Ratinho Junior, também nos permite formalizar estas obras que atendem uma importante região da cidade, tratando água e esgoto”, afirmou o parlamentar.

A previsão é que a obra comece em 30 dias. Serão cerca de duas mil ligações, com ampliação do sistema de esgotamento sanitário da rede coletora, com ligações prediais, interceptor, estação elevatória, além de linha de recalque e instalações elétricas, beneficiando aproximadamente cinco mil pessoas.

“Apucarana deu um salto de qualidade em água e esgoto. É o futuro se aproximando. Muita responsabilidade da Sanepar e dessa gestão, que transforma a vida da cidade e dos apucaranenses”, enfatizou Beto Preto.

A ordem de serviço foi assinada pelo diretor comercial da Sanepar, Elerian Zanetti, o Toco, o diretor de novos negócios, Anderson Lincon; gerente Regional de Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, além do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e do vice, Paulo Vital.

O prefeito Junior da Femac observa que, depois de vinte e cinco anos de espera, finalmente os moradores do Residencial Interlagos, que fica localizado na região Sul de Apucarana, podem comemorar a conquista. “São quase 28 mil metros de rede coletora e 1.353 ligações prediais, com a geração de 260 empregos diretos e 1.300 empregos indiretos”, comenta o prefeito, salientando que, com mais esse investimento, Apucarana passará de 82% para 85% de cobertura da cidade com sistema de esgoto sanitário.





