Autoridades definem segurança da 61ª edição dos JUP´s em Apucarana

Autoridades realizaram nesta quinta-feira (14) uma reunião no gabinete municipal

O prefeito Junior da Femac, o Secretário de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, e o superintendente da pasta, Tom Barros, realizaram nesta quinta-feira (14) uma reunião no gabinete municipal com representantes da Polícia Militar (PM) e da Guarda Municipal (GM). O tema do encontro entre as autoridades foi a segurança das delegações e do público durante o cerimonial de abertura da 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP´s), que acontecerá neste sábado (16), às 19 horas, no Lagoão e também para a sequência da competição que terá o seu encerramento no dia 21 deste mês em 14 praças esportivas do município.

A reunião também contou com a presença do Major Douglas Pereira da Silva, da Polícia Militar (PM), do Comandante Reinaldo Donizete de Andrade, da Guarda Municipal, e do diretor da GM, Cristiano Luís Farias.

“Nesta retomada das competições em nosso Estado queremos o máximo de segurança para todas as delegações e para o público que for acompanhar a solenidade de abertura dos jogos. Num evento que deverá reunir mais de 1.500 pessoas é importante fortalecer a segurança dentro e fora do Lagoão, pois teremos a presença de muitos jovens, famílias e autoridades de todo o Paraná. Também durante toda a realização dos jogos haverá um trabalho de segurança nos alojamentos das delegações, que funcionarão nas escolas municipais, e nas praças esportivas, que sediarão as disputas”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O Major Douglas disse que a Polícia Militar já preparou o esquema de segurança para a realização dos JUP´s. “Faremos toda a segurança dos atletas, dos organizadores e dos árbitros que participarão do evento, daremos uma atenção aos alojamentos, tendo ainda um policiamento especial na abertura dos jogos no próximo dia 16 no Lagoão. É um evento que engrandece a cidade, que contará com a Polícia Militar e que estará preparada para prestar apoio a todo tipo de ocorrência nesse período”, enfatizou o Major Douglas.

“A Guarda Municipal de Apucarana, juntamente com a Polícia Militar, já realizou duas reuniões visando fortalecer a segurança geral nos jogos. As equipes que estarão em nossa cidade serão bem recepcionadas e na questão de segurança está sendo feita para que tudo corra bem durante as competições, com a GM fazendo rondas, ajudando no trânsito e utilizando viaturas nas praças esportivas e alojamentos”, citou o Comandante Andrade, da GM.

ABERTURA

A solenidade de abertura dos JUP´s, será neste sábado (16), às 19 horas, no Lagoão, com destaque para a presença do Grupo “Ginasloucos”, que faz show de enterradas e acrobacias de basquetebol, e do apucaranense Giovane Vieira de Paula, medalhista de prata na categoria VL3 na paracanoagem nos Jogos Paralímpicos do Japão no ano passado. Ainda neste sábado pela manhã iniciam as disputas das modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol, natação, xadrez, tênis de mesa, tênis, taekwondo, badminton, atletismo e judô (masculino e feminino). O karatê será realizado neste domingo (17).

Vão competir 17 instituições: PUC, UTFPR e UFPR (Curitiba); UEM, Unicesumar e Uningá (Maringá); FAG e Unioeste (Cascavel); Faculdade Norte Novo de Apucarana (Facnopar), Integrado (Campo Mourão), UEL (Londrina), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul/Realeza), UFPR-Litoral (Matinhos), Unicentro (Irati), Unifateb (Telêmaco Borba) e Uniguairacá (Guarapuava).

A competição será disputada pelo segundo ano seguido em Apucarana, com a participação de 2.500 pessoas, entre atletas, treinadores, dirigentes e equipe de arbitragem. Os JUP´s serão em 15 modalidades, reunindo atletas de 17 universidades do Paraná, com as delegações chegando ao município nesta sexta-feira (15).

A competição tem o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana e da Persis Internet.

LOCAIS DOS JUP´s

Complexo Esportivo Lagoão: atletismo, basquetebol, natação e natação paradesportiva

Complexo Estação Cidadania: futsal

Complexo Áureo Caixote: handebol

Ginásio do Colégio São José: basquetebol e futsal

Ginásio do Colégio Cerávolo: badminton

Ginásio do Colégio Mater Dei: voleibol

Ginásio do Colégio Nilo Cairo: voleibol

Ginásio do Clube 28 de Janeiro: judô

Ginásio do Sesc: karatê e taekwondo

Country Club: tênis

Adefiap: xadrez

30º BIMec: tênis de mesa e tênis de mesa paradesportivo

