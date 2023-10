Autor de homicídio contra jovem na Vila Reis se apresenta na delegacia

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um adolescente de 17 anos se apresentou na delegacia de Apucarana nesta segunda-feira (30). Ele é responsável por disparar com uma arma de fogo e matar o jovem Carlos Manoel da Silva, de 21, no último dia 22, no Distrito de Vila Reis.

continua após publicidade

A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues. "Fizemos várias diligências no sentido de localizá-lo, conversamos com os familiares e o pai, inclusive, que estava disposto a colaborar com a polícia. E hoje, o pai dele fez contato e apresentou na delegacia o adolescente, que veio espontaneamente", disse.

Foto por TNOnline Crime aconteceu na Rua Zulmira

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Servidor morre atropelado por caminhão da Prefeitura de Mandaguari

De acordo com o delegado, o jovem admitiu o crime e disse que disparou contra a vítima após uma briga entre eles. "Alegou a motivação que alguns minutos antes [dos disparos] tiveram uma discussão e que o Carlos teria desferido um soco no rosto dele. E que no momento em que ele foi tirar satisfação, ele alegou que o Carlos teria ameaçado de tirar a faca na cintura dele", contou Rodrigues.

O criminoso ainda disse ao delegado que permaneceu em uma área de mata durante os dias em que esteve foragido. A arma de fogo foi dispensada por ele no momento da fuga. O adolescente, morador da Vila Reis, foi apreendido e encaminhado ao Centro de Socioeducação (Cense), onde ficará internado por tempo indeterminado.

Siga o TNOnline no Google News