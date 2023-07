Autor de feminicídio segue foragido; homem na casa também era alvo

A Polícia Civil, de Apucarana, segue fazendo buscas pelo homem de 24 anos suspeito de matar a ex-mulher Beatriz Cristina Domingues, de 22 anos. Ela foi morta na frente dos dois filhos, uma menina de 5 anos e um menino de três. O crime ocorreu em uma residência na Rua João Domenico Salgado, no Loteamento Sanches dos Santos, na madrugada do último sábado (15).

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Polícia Civil confirma lança-perfumes em encomenda que explodiu nos Correios

Em entrevista coletiva, o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, explicou nesta segunda-feira (17) que o atirador também pretendia matar um rapaz que estava dentro da residência. No entanto, ele conseguiu fugir. No momento da invasão, a vítima estava com um dos filhos no colo. Ela conseguiu correr para o banheiro, onde foi alcançada e morta. “A gente também tem uma tentativa de homicídio, embora os tiros não tenham atingido esse rapaz”, afirma o delegado.

continua após publicidade

Marcus Felipe confirmou que o taxista que levou o autor do crime continua preso. “Sim, o taxista foi autuado em flagrante como partícipe. Ele (taxista) disse onde a vítima estava. Ele sabia dos casos de violência doméstica e ainda assim levou a vítima para o local”, afirma o delegado. Como agravante, ele cita o fato de que o taxista não avisou a Polícia Militar após o assassinato e que há suspeita de que ele ajudou na fuga. “A gente tem elementos suficientes de ele tinha noção de que tudo iria acontecer”, disse.

Os outros rapazes que estavam no táxi - que não tinha identificação como tal - se apresentaram no domingo (16) e foram liberados. Eles alegaram que não tinham conhecimento da intenção do autor do crime. Os dois contaram que estavam bebendo cerveja com o ex-marido da vítima quando saíram com ele de carro. No entanto, a possível participação deles ainda será investigada.

O delegado acrescentou que novas testemunhas serão ouvidas para esclarecer o caso. “ Eu acho que o desfecho vai ser quando a gente conseguir capturar o responsável pelos disparos”. A Justiça já concedeu um mandado de prisão contra o ex-marido de 24 anos. "Estamos trabalhando para esclarecer o crime, que foi muito bárbaro", completa o delegado.

continua após publicidade

O CRIME

Uma mulher de 22 anos foi alvo de feminicídio em Apucarana, no Norte do Paraná, na madrugada deste sábado (15). O caso foi registrado em uma residência na Rua João Domenico Salgado, no Loteamento Sanches dos Santos. O principal suspeito do crime é o ex-marido da vítima, de 24 anos. Ele já foi identificado e está sendo procurado pela Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Beatriz Cristina Domingues. Segundo boletim da PM, a mulher estava na casa participando de uma confraternização. Por volta das 2 horas, ela pediu um táxi. Quando o veículo chegou -um Toyota Corolla-, o ex-marido apareceu armado na companhia de mais dois comparsas, além do taxista.

continua após publicidade

Na tentativa de se proteger, a mulher se escondeu no banheiro. No entanto, o ex-marido arrombou a porta desse cômodo e atirou contra Beatriz. Ela morreu no local com vários disparos, inclusive na cabeça. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito. Os dois filhos dela estavam na casa - uma menina de 5 anos e um menino de 3.

Após matar a ex-esposa, o autor do crime embarcou com os outros dois homens no táxi e fugiu. O taxista foi procurado pela Polícia Militar e encontrado na rodoviária. Ele argumentou que foi sequestrado pelo ex-marido da vítima e teve seu celular confiscado pelo criminoso.

Ele contou que o assassino fugiu em direção a Mauá da Serra na sequência. O táxi foi apreendido pela PM e o taxista foi preso. Ele está sendo ouvido na delegacia para explicar a sua versão. A principal dúvida é como o ex-marido sabia que a mulher tinha solicitado um táxi.

**

Siga o TNOnline no Google News