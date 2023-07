Autor de feminicídio já foi preso e condenado por ameaça à ex-mulher

Vítima de feminicídio na madrugada do último sábado (15) em Apucarana, Beatriz Cristina Domingues, 22 anos, já havia sido agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 24 anos, em março deste ano, em Arapongas. Por conta do crime, a Justiça concedeu uma medida protetiva que ainda estava em vigor.

O crime aconteceu em um apartamento onde ela residia na época em Arapongas e o autor foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo. Durante uma discussão, Beatriz foi agredida pelo ex-companheiro. Ele também estava armado com uma pistola e afirmou que a mataria.

O ex-companheiro de Beatriz foi preso em flagrante 13 de março, mas foi solto em abril, apesar da Polícia Civil ter solicitado a conversão do flagrante em prisão preventiva. Denunciado pelo Ministério Público, ele já foi condenado e sentenciado pela Justiça pelos mesmos crimes cometidos na época (ameaça, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo).

Beatriz Cristina Domingues foi morta na frente dos dois filhos, uma menina de 5 anos e um menino de três. O crime ocorreu em uma residência na Rua João Domenico Salgado, no Loteamento Sanches dos Santos.

Em entrevista coletiva, o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, explicou nesta segunda-feira (17) que o atirador também pretendia matar um rapaz que estava dentro da residência. No entanto, ele conseguiu fugir. No momento da invasão, a vítima estava com um dos filhos no colo. Ela conseguiu correr para o banheiro, onde foi alcançada e morta. “A gente também tem uma tentativa de homicídio, embora os tiros não tenham atingido esse rapaz”, afirma o delegado.

