Autor de esfaqueamento se apresenta na delegacia

A Polícia Civil de Apucarana confirmou que um homem, de 59 anos, se apresentou na delegacia, no final da tarde de terça-feira (12), e confessou ter esfaqueado Leonardo Silvio Tomal, de 44 anos, no último dia 5. Ele foi ouvido e liberado.

A polícia agora vai concluir as investigação e informar o judiciário. Leonardo foi atingido por oito golpes de faca, após uma briga no centro da cidade. O homem segue internado na UTI do Hospital da Providência. Atualização:

Na manhã desta quinta-feira (14), a advogada Érica de Cássia Ribeiro, entrou em contato com a redação do TNOnline e informou que acompanhou o cliente na delegacia e ainda disse que câmeras de segurança registraram a discussão que acabou em esfaqueamento.

De acordo com a defesa, o homem que foi esfaqueado perseguiu o cliente dela e ele agiu em legítima defesa. "Meu cliente foi perseguido e acuado. Ele já tem nove boletins de ocorrência contra o outro envolvido, por agressão e ameaça. No dia dos fatos, ele realmente estava com a faca, por medo das ameaças. Meu cliente foi perseguido e as imagens comprovam isso, as imagens já foram repassadas para a Polícia Civil", explica.

Ainda conforme a advogada, os dois moram no mesmo quintal, em casas separadas e não são parentes. "Toda essa briga começou porque o outro envolvido queria mudar para a casa do meu cliente, casa dos fundos, que seria melhor. No dia do esfaqueamento, meu cliente já estava em processo de mudança", disse.

A Polícia Civil segue investigando o caso.