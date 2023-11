Autor de assassinato em bar se apresenta à polícia de Apucarana

Um homem suspeito de assassinar um cliente dentro de um bar de Apucarana, no norte do Paraná, se apresentou à Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (16). A informação foi confirmada pelo delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP), André Garcia que também confirmou a apreensão da arma usada no crime e o veículo usado na fuga. Segundo a polícia, ele foi ouvido e liberado.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ex-morador de Borrazópolis morre após cair de apartamento em Londrina

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (15), dentro de um estabelecimento comercial no Jardim Catuaí. A vítima, Éder Rogério da Silva, 41, estava no local bebendo cerveja com amigos quando foi atingido por três tiros. Testemunhas relatam que o autor chegou em um VW Gol, disparou contra Silva e fugiu na sequência. O carro era conduzido por uma mulher e, até a publicação desta reportagem, não havia informação se ela também se apresentou.

continua após publicidade

Uma câmera de monitoramento instalada no local gravou o crime e as imagens ajudaram a polícia a identificar o autor. "As diligências foram bastante produtivas. Ouvimos todas as testemunhas. O autor se apresentou e confessou o crime. A arma de fogo utilizada (no assassinato) e o veículo foram apreendidos", informou o delegado por mensagem à imprensa.

A reportagem apura mais detalhes junto à Polícia Civil. Em breve mais informações.

SEPULTAMENTO

O corpo de Éder Rogério da Silva será velado na Capela Central de Apucarana e sepultado às 11 horas desta sexta-feira no Cemitério Municipal de Arapongas. As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa).

Siga o TNOnline no Google News