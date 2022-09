Automóvel apresenta falha mecânica e cai dentro do lago, em Apucarana

Da Redação

Um veículo Chevrolet Omega ficou submerso no lago do Parque da Raposa, em Apucarana, norte do Paraná, após apresentar uma falha mecânica. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, na tarde desta sexta-feira (9), para retirar o automóvel da água.

Conforme apurado pela reportagem do TnOnline, o incidente aconteceu na noite de quinta-feira (8), quando o carro estava estacionado na frente de um quiosque do parque. O proprietário do automóvel disse que tudo ocorreu de forma rápida e acredita que o cabo de freio do veículo se rompeu, fazendo com que ele descesse em direção ao lago.

Os bombeiros foram para o local nesta sexta-feira e, com a ajuda de um guincho, conseguiram retirar o carro da água. O proprietário do automóvel disse que o utiliza para trabalhar.

Assista:

