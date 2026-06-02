Autarquia promove ação preventiva em saúde junto a detentos da Cadeia Pública de Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana concluiu nesta segunda-feira (1º) uma ampla ação preventiva que atendeu 255 detentos da Cadeia Pública da cidade. A mobilização ofereceu exames rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite, com o objetivo central de garantir o diagnóstico precoce e iniciar rapidamente o tratamento dos custodiados, assegurando o direito constitucional de acesso à saúde.

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Os trabalhos na unidade prisional começaram na última semana de maio e uniram forças do Núcleo de Aconselhamento Testagem e Tratamento de Apucarana (NATTA) e das residências multiprofissionais em Atenção Básica e Saúde Mental. O secretário municipal da Saúde, o médico Guilherme de Paula, enfatizou o compromisso do município em cumprir a lei brasileira, que determina condições de igualdade para que a população carcerária receba um tratamento equivalente ao disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “No primeiro dia de atividades, a ação beneficiou 144 custodiados, totalizando a realização de 432 testes rápidos. No segundo dia, foram atendidos 111 custodiados, com a realização de 333 testes rápidos”, informou o secretário.

A parceria foi celebrada pela administração de segurança local. O gestor da Cadeia Pública de Apucarana, Alexandre Vieira de Camargo, agradeceu o empenho dos profissionais envolvidos e destacou o impacto positivo da força-tarefa na rotina da unidade. “Essa atividade fortalece a atenção à saúde no sistema prisional da cidade, resultando em benefícios aos custodiados, uma vez que permitiu a identificação precoce de doenças, possibilitando o encaminhamento oportuno para acompanhamento e tratamento, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da assistência integral à saúde da população privada de liberdade”, avaliou o gestor.





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