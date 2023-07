Autarquia Municipal de Saúde capacita médicos de UBSs em Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, por meio da superintendência da Atenção Básica retomou nesta quinta-feira as atividades de capacitação com médicos que atuam nas diferentes Unidades Básicas de Saúde do município. O tema “Atenção Integral as Doenças Prevalentes na Infância” foi abordado pelo pediatra Luiz Carlos Busnardo, visando diminuir dúvidas sobre condutas e encaminhamentos nos casos mais graves e manejos clínicos das doenças infantis mais frequentes durante o atendimento prestado na atenção básica.

O superintendente da Atenção Básica, médico Odarlone Orente, explicou a capacitação de médicos da AMS serão realizadas mensalmente. “A atividade será conduzida em torno de temas sensíveis no dia a dia das unidades de saúde. O resultado a ser atingido é ofertar melhor atendimento e resolução dos problemas de saúde da população no bairro onde residem”, explica Orente.

Também participaram do evento de capacitação a psicóloga Graziela Rosseti e a enfermeira Giordana Maroneze, da equipe da AMS.

