Autarquia Municipal de Educação conquista Selo SESI ODS 2021

Pelo sexto ano consecutivo, a Autarquia Municipal de Educação (AME) de Apucarana conquistou o Selo SESI-ODS. A certificação é concedida pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep) às empresas, indústrias, poder público, organizações da sociedade civil e instituições de ensino que promovem boas práticas para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas, os ODS são uma coleção de dezessete metas a serem cumpridas até 2030. Elas preveem o combate à pobreza e à fome, a redução das desigualdades, a melhoria da qualidade de vida, o fomento à educação de qualidade, entre outros itens.

Na edição de 2021, a AME foi contemplada devido ao seu empenho em garantir o direito de aprendizagem e o acesso a uma alimentação nutricionalmente adequada aos mais de doze mil alunos matriculados na sua rede durante a pandemia de Covid-19.

“Apesar das aulas presenciais terem ficado suspensas por aproximadamente um ano e meio, as crianças apucaranenses não perderam em nenhum momento o vínculo com os CMEIs e Escolas. A nossa equipe pedagógica desenvolveu uma série de alternativas para assegurar a continuidade do ensino e evitar prejuízos educacionais aos mais vulneráveis. As principais ações foram a oferta de videoaulas e atividades por meio da plataforma Google Sala de Aula e da TV Aberta, a disponibilização do conteúdo transcrito e adaptado aos alunos com necessidades especiais ou residentes na zona rural, e a construção de protocolos de biossegurança rígidos para todas as unidades de ensino,” explicou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Durante o período de suspensão das aulas presenciais, a AME também forneceu regularmente cestas, com produtos oriundos da merenda escolar e da agricultura familiar, às famílias dos alunos. “O objetivo foi assegurar que todas as crianças matriculadas em nossa rede tivessem acesso a uma alimentação saudável e balanceada enquanto permaneciam estudando em suas casas. As cestas foram de grande importância para as famílias, sobretudo para aquelas que perderam parte ou toda a renda devido à pandemia,” acrescentou a secretária.

O prefeito Junior da Femac parabenizou a Autarquia Municipal de Educação pela conquista do selo SESI ODS 2021. “Graças ao empenho da equipe pedagógica da AME, em parceria com os professores e as famílias, as crianças apucaranenses não apresentaram déficit de aprendizagem no retorno às aulas presenciais. Prova disso é que tivemos alunos premiados recentemente na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), no Prêmio MPT na Escola e na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Na semana passada, o Prêmio Band Cidades Excelentes ainda apontou que Apucarana é o município brasileiro, com mais de cem mil habitantes, que oferece a melhor educação às suas crianças,” afirmou o gestor.

Além da Autarquia Municipal de Educação, também foram certificados com o Selo SESI ODS 2021 a Autarquia Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família e a Guarda Municipal de Apucarana.