Da Redação

Autarquia de Saúde realiza Dia D da Dengue neste sábado

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, por meio da Divisão de Controle de Endemias, realiza no próximo sábado (27) uma ação contra a dengue na área central da cidade. Haverá distribuição de panfletos com orientações sobre cuidados de prevenção da doença.

Será instalada, na Praça Rui Barbosa, uma barraca onde também terá demonstração do ciclo reprodutivo do aedes aegypti e expostas larvas vivas do mosquito da dengue. A ação de panfletagem será estendida para o Espaço da Feira e no comércio da área central.

O último levantamento de Índice Rápido do Aedes (Lira) apontou um índice de infestação de 1,7% em Apucarana, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Desde o início do novo ciclo epidemiológico, em agosto, Apucarana registrou 1 caso de dengue e 70 notificações. Com relação a Chikungunya, também foi 1 caso positivo e 11 notificações.