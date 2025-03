Autarquia de Saúde inicia cirurgias eletivas após longa espera

continua após publicidade

Pacientes que esperavam por mais de 3 anos finalmente vão fazer as cirurgias. A Autarquia Municipal de Saúde encaminhou nesta segunda-feira (24) um grupo de 22 pacientes para o Hospital Regional de Cornélio Procópio. Após avaliação, muitos deles já irão realizar a cirurgia e outros – que necessitam de exames complementares – sairão com a data do procedimento agendado.

O prefeito Rodolfo Mota afirma que a Autarquia de Saúde está contatando os pacientes. “Para cirurgia geral, há relatos de pessoas que aguardavam desde 2021, ou seja, há mais de três anos. Alguns relatam que, cansados de esperar, já fizeram a cirurgia pois migraram para o sistema particular”, descreve Rodolfo Mota, afirmando que as cirurgias eletivas foram liberadas para Apucarana pelo secretário estadual da Saúde, Beto Preto, com o apoio do chefe da Regional de Saúde, Lucas Leugi.

Rodolfo Mota afirma que o real tamanho da fila de espera por cirurgias eletivas e também por exames de imagem está sendo dimensionada. “Era tudo no papel, são caixas e caixas com papéis e guias. Por isso, a nossa equipe está ligando, entrando em contato com as pessoas e somente então teremos um controle e poderemos de fato saber o tamanho da fila de espera”, pontua Mota, acrescentando que a atual gestão irá implantar o sistema digital para consultas e agendamentos.

O secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, afirma que os pacientes estão sendo encaminhados para o Hospital Regional Pioneiro Amin Hannaouche, de Cornélio Procópio. “Foram liberadas 30 vagas para hoje, mas infelizmente somente 22 pacientes compareceram para o embarque. Mais 30 vagas estão liberadas para a quarta-feira”, frisa de Paula, acrescentando que estes primeiros grupos são para cirurgia geral (vesícula, hérnia e hemorróida). “E para a semana que vem serão liberadas vagas para outras especialidades, como cirurgia vascular, urológica e ortopédica”, anuncia o secretário.

Suzana Martins de Oliveira, superintendente de alta e média complexidade da Autarquia de Saúde, afirma que o primeiro grupo saiu de Apucarana por volta das 10 horas da manhã. “A gente contata as pessoas, lança no sistema GSUS do governo do Estado e o Município é responsável pelo transporte”, explica.

De acordo com ela, além das cirurgias, a Autarquia de Saúde também está buscando regularizar a fila por exames de imagem. “No sábado, foi encaminhado para o mesmo local um grupo de pacientes para exames de tomografia computadorizada de crânio, de abdômen, pelve-bacia, coluna lombossacra, seios da face, de tórax e articulações temporomandibulares”, especifica a superintendente.

