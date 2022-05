Autarquia de Saúde celebra o "Dia Mundial da Enfermagem"

Da Redação

O Dia Mundial da Enfermagem foi marcado, nesta quinta-feira (12), por homenagem aos profissionais da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana. Enfermeiros e enfermeiras que atuam na atenção básica celebraram a data em evento, na sede da ADEFIAP.



No encontro, foram homenageadas, com certificados de honra ao mérito, as equipes das Unidades de Saúde Antonio Sachelli, do Jardim Colonial; Maria do Café, do Jardim Ponta Grossa; Raul Castilho do Núcleo João Paulo; e Romeu Milani, do Centro. “São equipes que assumiram cargas horárias estendidas no período mais crítico da pandemia de Covid-19 e que até o momento seguem dando suporte a Atenção Básica e também a UPA”, informa o superintendente da Atenção Básica da AMS, médico Odarlone Orente.

A coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Giordana Maronezzi, manifestou o agradecimento da gestão para todos os profissionais enfermeiros que atendem a população que procura os postos de saúde no município. Odarlone Orente estendeu o agradecimento em nome do secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, e também levou uma mensagem de estímulo e perseverança do prefeito Junior da Femac.

O evento contou com a apresentação dos alunos Claudecir e Guilherme da Escola de Arte da Secretaria de Cultura de Apucarana e foi finalizado com um café solidário para os participantes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.