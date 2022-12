Autarquia de Educação realiza formatura de 1,3 mil estudantes

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação de Apucarana realizou, na noite desta quarta-feira (14/12), a formatura dos 1.329 estudantes que estão concluindo o 5º Ano do Ensino Fundamental nas 36 escolas da sua rede. A cerimônia foi marcada pela emoção dos pais, familiares, professores e autoridades que lotaram o ginásio de esportes Lagoão.

O prefeito Junior da Femac destacou que os formandos estão prontos para dar continuidade aos seus estudos na rede estadual ou em colégios privados. “Na semana passada, um levantamento do portal QEdu apontou que Apucarana está em primeiro lugar no ranking dos municípios, com mais de cem mil habitantes, da região Sul do Brasil, que oferta a melhor formação nas áreas de português e matemática aos seus alunos. Isso significa que as nossas crianças concluem o 5º Ano do Ensino Fundamental, fazendo as operações aritméticas básicas e lendo, produzindo e interpretando texto de maneira satisfatória,” comemorou.

“Os bons resultados que os nossos estudantes vêm apresentando são fruto dos muitos investimentos que a administração municipal fez nos últimos anos. O ex-prefeito Beto Preto e o atual prefeito Junior da Femac tornaram a educação a prioridade deles. Desde 2013, sessenta prédios escolares passaram por reforma e ampliação, o currículo da rede foi unificado e começou a oferecer as disciplinas de Inglês, Espanhol e Libras, a merenda ganhou muitas frutas e verduras fresquinhas, provenientes da agricultura familiar, sem falar nos uniformes e materiais didáticos da melhor qualidade que são distribuídos aos estudantes,” disse o vice-prefeito Paulo Vital.

A secretária de educação, Marli Fernandes, agradeceu às famílias por confiarem a formação de seus filhos à rede municipal de Apucarana. “Tenham a certeza de que eu e minha equipe fizemos o nosso melhor por eles. Eu desejo que os formandos continuem estudando com afinco e tenham muito sucesso em suas vidas,” afirmou.

Além disso, na noite desta quarta-feira (14/12), a Autarquia Municipal de Educação realizou a entrega dos certificados do projeto Justiça e cidadania também se aprendem na escola, que foi desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná junto às turmas de 5º Ano de todas as escolas, e a premiação dos estudantes Antony Rafael Felicidade Machado, da Escola Fernando José Acosta, e Maria Clara Dalla Costa, da Escola Mateus Leme, que se destacaram no 3º Concurso Paranaense de Desenho, promovido pelo Centro Juvenil de Artes Plásticas.

Presença

Prestigiaram ainda a formatura dos estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental, os vereadores Franciley Preto Godoi (Poim), Luciano Facchiano, Rodrigo Lievore (Recife), Toninho Garcia e Jossuela Pirelli; os secretários municipais Edson Estrope e Gerson Canuto; o ouvidor do Núcleo Regional de Educação, José Carlos dos Santos; representando o Conselho Municipal de Educação, Gisele Cristina Feskiu; representando o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Regina Pedroso Vieira; representando o Conselho Municipal de Transporte Escolar, Licínio Martins Ramos da Silva; e representando as Associações de Pais, Mestres e Funcionários (APMFs) e os Conselhos Escolares das 36 escolas municipais de Apucarana, Cristina Pedroso Alexandre.

