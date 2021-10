Autarquia de Educação faz campanha de prevenção ao câncer

Da Redação

Em alusão à campanha Outubro Rosa, estudantes das escolas municipais plantaram nesta quinta (21) mudas de Ipês e Manacás da Serra no entorno da nova sede da Autarquia de Educação.

A campanha Outubro Rosa é realizada, anualmente, em todo o mundo, com a intenção de conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo de útero. Como parte dos esforços nesse sentido, a Autarquia de Educação vem promovendo uma série de ações, ao longo deste mês, envolvendo os doze mil estudantes e novecentos professores rede municipal de Apucarana.

“Entre as atividades realizadas nos CMEIs e Escolas, as crianças aprenderam sobre o tema em sala de aula, confeccionaram cartazes e cartões, ornamentaram as escolas e foram orientadas a compartilhar as informações que receberam com as pessoas de sua convivência,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Nesta quinta-feira (21/10), coroando a programação alusiva ao Outubro Rosa, os alunos realizaram o plantio de vinte mudas de Ipês e Manacás da Serra ao redor da nova sede da Autarquia Municipal de Educação.

Os cânceres de mama e de colo de útero são, respectivamente, o segundo e o terceiro tipos de tumores malignos mais comuns entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele. “No entanto, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. Aproximadamente 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de remissão completa. Em Apucarana, os exames preventivos são ofertados gratuitamente às mulheres, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS),” disse o prefeito Junior da Femac.

Ele também parabenizou a equipe pedagógica da Autarquia de Educação pelo desenvolvimento das atividades alusivas ao Outubro Rosa nos CMEIs e Escolas. “As crianças são importantes aliadas nesta campanha. Cada vez mais espertas e curiosas, elas levam o assunto para dentro de casa e contribuem para a conscientização das mães, irmãs e avós” afirmou.

Os cânceres de mama e de colo de útero podem ser prevenidos por meio de hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, a manutenção do peso corporal adequado e uma vida livre do tabagismo e do consumo de bebidas alcoólicas.

Participaram ainda do plantio de mudas de árvores nativas na sede da Autarquia Municipal de Educação, a vereadora Jossuela Pirelli, a secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, e a coordenadora da Rede de Mulheres Solidárias, Bete Berton.