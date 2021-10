Da Redação

Autarquia de Educação alerta inscritos no concurso público

A Autarquia Municipal de Educação comunica aos candidatos inscritos em seu concurso público sobre a publicação do edital nº 028/2021, nesta sexta-feira (15/10), no diário oficial. O edital em questão dispõe sobre a revisão das notas preliminares da prova de títulos e a possibilidade de complementação de documentos referentes à comprovação da experiência profissional.



A secretária de educação, Marli Fernandes, explica que a medida é necessária para corrigir um erro da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, empresa contratada para a realização do certame. “A banca do concurso recebeu alguns recursos de candidatos, relatando inconsistências na avaliação dos títulos. Os casos foram examinados e verificou-se a ocorrência de um erro material cometido pela própria FAUEL, que foi admitido por meio de nota publicada no dia 8 de outubro. Sendo assim, para garantir a lisura do processo, a Comissão Especial do Concurso Público decidiu invalidar o edital anterior, nº 025/2021, que divulgou as notas preliminares da prova de títulos, e determinar a realização do procedimento de reanálise dos documentos entregues por todos os concorrentes,” disse.

De acordo com o edital de abertura nº 001/2020, o concurso público visa à contratação de professores e assistentes infantis para a rede municipal de ensino de Apucarana. “Embora nós tenhamos pressa na contratação desses profissionais, tendo em vista que as aulas presenciais já foram retomadas e precisamos recompor o quadro de funcionários dos CMEIs e Escolas, nós mantemos o compromisso de assegurar a transparência e a retidão do processo seletivo,” acrescentou o prefeito Junior da Femac.

O edital nº 028/2021 prevê também que os candidatos possam complementar os documentos que entregaram anteriormente. “Destacamos que não se trata da junção de novos títulos ao processo, mas sim do esclarecimento de informações já contidas no processo, pois muitos concorrentes encaminharam à banca declarações e atestados sem a referência expressa da atuação nas áreas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental,” afirmou a secretária Marli Fernandes.

Nesta sexta-feira (15/10), foi publicado ainda o edital nº 029/2001, que dispõe sobre a convocação de sete candidatos, os quais deverão reenviar seus títulos à banca do concurso público. “Os documentos enviados anteriormente por eles não puderam ser analisados porque estavam corrompidos. Como não foi possível determinar se arquivos foram corrompidos em sua origem ou no processo de transmissão, estamos abrindo novo prazo para que eles reenviem os títulos,” explicou a presidente da Comissão Especial de Concurso, Elida Lusia Fenato.

O novo prazo para a divulgação das notas preliminares da prova de títulos é 12 de novembro. Já a publicação da classificação final dos candidatos está prevista para 3 de dezembro. Todos os editais do concurso público da Autarquia Municipal de Educação podem ser conferidos por meio dos seguintes endereços eletrônicos:

FAUEL https://www.fauel.org.br/paginaconcurso.php?concurso=b2eb7349035754953b57a32e2841bda5)

PREFEITURA DE APUCARANA http://sys.apucarana.pr.gov.br/apucarana-pr/FWLocal/editais_concursos/