Aumento de nuvens traz possibilidade de chuva para Apucarana

Apucarana amanheceu com sol entre nuvens nesta quarta-feira (26) e registrou temperatura mínima de 14º C. A máxima deve chegar aos 24º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há possibilidade de ocorrência de chuva na Cidade Alta e região nesta quarta. A precipitação acumulada é de 3.7 mm.

Nesta quarta-feira, a massa de ar polar começa a perder força sobre o Paraná, mas o dia ainda amanhece frio, com condições favoráveis para a formação de geada nas regiões sul e centro-sul e sul da RMC. Há previsão de aumento de nuvens nos setores mais ao norte do estado e não se descarta alguma chuva localizada. No decorrer da tarde as temperaturas não se elevam.