Aumento de casos de câncer entre pessoas mais jovens gera alerta

A morte de dois moradores na faixa dos 30 anos com câncer gerou comoção nas últimas semanas em Apucarana (PR) e levantou um alerta para os casos da doença envolvendo pessoas mais jovens. O aumento de mortes provocadas por câncer em pacientes com menos de 40 anos não é apenas uma sensação por conta da maior divulgação dos óbitos, mas uma realidade já constatada por números e profissionais do setor de oncologia na cidade.

O número de mortes de pessoas com menos de 40 anos por neoplasias malignas já chegou a 18 nos 17 municípios pertencentes a 16ª Regional de Saúde (RS), de Apucarana, apenas em 2023. Os dados são de janeiro a julho deste ano. O número já é maior na comparação com todo 2022, quando 14 óbitos de pessoas abaixo de 40 anos por câncer foram registrados na região, o que representa um aumento de 28,5%.

Das 323 mortes por câncer em 2023 na área da 16ª RS, os casos abaixo de 40 anos representam 5,5%. Já dos 517 óbitos em 2022, o índice fica em 2,7%. São os tipos de tumores mais variados, como biliares, ósseos, renais, entre outros.

O médico-mastologista Ribamar Maroneze, que atua na Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência em Apucarana, afirma que a maior ocorrência de câncer em pessoas de menos idade já pode ser considerado um fato e afirma que o estilo de vida pode ser uma das causas da maior incidência de tumores.

“Realmente existem alguns tipos de cânceres que já são mais frequentes em crianças, em adolescentes e em adultos jovens. Então, a gente pode colocar como exemplos alguns tipos de leucemia e os tumores germinativos, de células germinativas, que acometem mais os pacientes jovens”, explica o médico.

Ele cita também o câncer de mama, que é a sua especialidade. Segundo ele, 29% das pacientes da Unidade de Tratamento do Câncer do "Providência" foram diagnosticadas em uma idade inferior a 50 anos. “São pacientes no auge da sua vida familiar e profissional”, pontua.

Ribamar observa que o próprio Ministério da Saúde recomenda fazer mamografia somente a partir dos 50 anos. “ Então esse perfil tem mudado, sim. E o que tem levado a isso? A gente acredita basicamente na mudança do estilo de vida, com alto nível de estresse, sedentarismo, obesidade e má alimentação, com o consumo de alimentos industrializados ”, afirma, destacando a importância de mudança de hábitos e também da detecção precoce dos tumores.

O médico pondera, no entanto, que muitos jovens são acometidos por tipos de câncer que têm como fator principal a herança genética. “É uma mutação transmitida na família que confere uma suscetibilidade maior de desenvolver câncer”, assinala.

Segundo ele, esses cânceres herdados geneticamente têm um perfil de agressividade maior por si só, o que pode ajudar a explicar o avanço rápido da doença nos jovens em alguns casos.

CASOS RECENTES

Foram dois casos recentes de mortes precoces em Apucarana por conta de cânceres. No último dia 8, empresário apucaranense Allan Sergio Pereira Junior, de 34 anos, morreu após uma longa luta contra a doença. No dia 1º, Priscila Vieira Pires de Camargo, de 36 anos, também morreu por conta de um câncer na mandíbula. Os dois estavam internados em hospitais de Londrina.

Mortes por câncer Faixa etária Óbitos 2023* Óbitos 2022 1 ano 0 1 5 a 9 anos 1 1 10 a 14 anos 0 1 15 a 19 anos 2 0 20 a 29 anos 5 2 30 a 39 anos 10 9 40 a 49 anos 24 32 50 a 59 anos 40 73 60 a 69 anos 86 129 70 a 79 anos 78 155 80 anos ou mais 77 114 TOTAL 323 517 * Casos até julho Fonte: 16ª Regional de Saúde Por Fernando Klein

