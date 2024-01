Aumenta número de pacientes internados com dengue em Apucarana

O número de pacientes com diagnóstico de dengue ou suspeita da doença aumentou no Hospital da Providência, de Apucarana. Eram 14 na última sexta-feira (5) e, nesta terça-feira (9), são 21.

continua após publicidade

Eram seis casos confirmados e outros oito com sintomas hospitalizados até o final da semana passada. Agora, são 15 pacientes internados com dengue e outros seis com sintomas. Entre os pacientes internados com dengue está o vereador Moisés Tavares (Cidadania).

-LEIA MAIS: Feira Verde tem retorno antecipado para auxiliar no combate à dengue

continua após publicidade

Apucarana vem enfrentando uma epidemia da doença. De acordo com dados preliminares do Sistema Nacional de Informações, são 1.439 notificações de dengue, com 786 casos confirmados. Os números representam um aumento em torno de 400% desde a publicação do último boletim epidemiológico do Estado, em 19 de dezembro. Um novo boletim deve ser divulgado ainda nesta terça-feira (9) pelo Estado com os números atualizados.

Uma força-tarefa foi criada para combater o avanço da dengue em Apucarana, com ações que preveem a aspersão de inseticidas, conhecidos popularmente como "fumacê", e também mutirão de limpeza na cidade.

Siga o TNOnline no Google News