Aulas presenciais do NRE Apucarana voltam nesta segunda

Nesta sexta-feira (21), o Núcleo Regional de Educação (NRE), de Apucarana, anunciou volta às aulas presenciais no modelo híbrido de 42 escolas da rede estadual na próxima segunda (24), em 11 munícipios.

Para o retorno às aulas, conforme o NRE, a equipe gestora de cada escola organizou um cronograma, de acordo com critérios que incluem termo de Autorização assinado pelo responsável legal; alunos em situação de vulnerabilidade e sem acesso a equipamentos digitais e análise de colégios com maior número de professores fora do grupo de risco, dentre outros.

A chefe do NRE de Apucarana, a professora Cristiane Pablos Rossetti, ressaltou que reconhece a complexidade da situação, razão pela qual esse retorno deve ocorrer de forma gradativa, com a devida cautela e, seguindo cuidadosamente todas as recomendações, de forma a garantir a segurança de todos, seja aluno, professor e demais profissionais que trabalham nas escolas.

Para tanto, foi criada em todas as escolas estaduais, Apaes e Escolas Particulares uma Comissão de Biossegurança que tem como objetivo orientar e explicar como será a organização e os protocolos, conforme a realidade de cada instituição de ensino. "A prevenção é a nossa grande aliada para o enfrentamento dessa pandemia e a retomada às aulas deve ocorrer de forma dialogada, ponderada, cautelosa e, sobretudo, segura, para que as ações educativas se tornem de fato mais efetivas", explica a chefe do NRE.

Nesse momento, é fundamental esclarecer que as escolas deverão se organizar e se adaptar a essa realidade, devendo obedecer a algumas regras para o seu funcionamento, sendo:

1- Horário intercalado de entrada e saída de estudantes;

2- Uso obrigatório de máscara dentro do colégio;

3- Aferição de temperatura na entrada das aulas;

4- Frequência de limpeza e desinfecção dos espaços físicos;

5- Organização do período de recreio e salas de aulas;

6- Revezamento das turmas, quando necessário;

7- Disponibilização de álcool em gel para estudantes e funcionários das escolas;

8- Distanciamento de 1,5 metro entre os alunos;

As instituição são das seguintes cidades:



• Apucarana

• Arapongas

• Bom Sucesso

• Califórnia

• Cambira

• Jandaia do Sul

• Kaloré

• Marilândia do Sul

• Marumbi

• Novo Itacolomi

• Rio Bom