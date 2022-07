Aulas de natação e hidroginástica são interrompidas no Lagoão; entenda

Da Redação

As aulas de natação e de hidroginástica são realizadas de terças a sextas-feiras das 07h às 20h

Nesta segunda-feira (25), a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica que as aulas de natação e de hidroginástica na piscina térmica do Complexo Esportivo Lagoão estão interrompidas por até 15 dias.

De acordo com o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes da cidade, será realizado no local um trabalho de manutenção, de adaptação na caldeira e a troca no sistema de aquecimento da piscina. “Para o bem de todos os alunos, que fazem aulas de natação e de hidroginástica, vamos deixar a piscina do Lagoão em melhores condições e em breve retornaremos com as atividades que contam com a presença de crianças, adultos e de pessoas da melhor idade. Hoje, a piscina do Complexo Esportivo Lagoão conta com mais de 1.800 alunos”, disse o professor Grillo.

As aulas de natação e de hidroginástica no Complexo Lagoão são realizadas de terças a sextas-feiras das 07h às 20h, com intervalo para o almoço.

Grillo informa, ainda, que as aulas de natação e de hidroginástica na piscina do Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina, seguem sem nenhuma interferência.

