Aulas de natação e hidroginástica são iniciadas no Lagoão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Aulas iniciaram nesta terça-feira (16)

Com um novo sistema de aquecimento, começaram nessa terça-feira (16/05) na piscina térmica semiolímpica do Complexo Esportivo Lagoão, as aulas de natação e hidroginástica pelas categorias masculina e feminina e, que são promovidas pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. As atividades são realizadas por quatro dias da semana com vagas para 1.818 alunos, com 518 na natação e 1.300 na hidroginástica.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac mostrou satisfação com a volta das atividades na praça esportiva. “É uma alegria muito grande ter o retorno das duas modalidades na piscina do Lagoão, agora com sistema de aquecimento elétrico, moderno e ecologicamente correto, beneficiando cada vez mais a nossa comunidade, que merece todo o nosso carinho e atenção, além de ganhar mais saúde e bem estar”, destaca o prefeito Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Apucarana se classifica em duas categorias no Paraná Bom de Bola

continua após publicidade .

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse que as atividades reúnem alunos de várias faixas etárias. “As aulas acontecem com a presença de crianças, adultos e pessoas da terceida idade que realizam atividades saudáveis com a temperatura da água regulada de forma adequada e com as aulas tendo o comando de professores capacitados”, frisa o professor Tom.

De acordo com ele, as aulas na piscina do Complexo Esportivo Lagoão funcionam o dia todo com as atividades as terças e quintas-feiras e as quartas e sextas-feiras. O primeiro horário é das 7 às 7h45 e o último das 20 às 20h45.

INSCRIÇÕES A PARTIR DO DIA 23 DE MAIO – Segundo o professor Tom, ainda tem vagas em alguns horários na hidroginástica e também na natação para crianças de 7 a 11 anos (infantil) na piscina do Lagoão. “As pessoas interessadas em fazer as suas inscrições podem comparecer no local a partir do dia 23 de maio, às 9 horas. Já na categoria adulta da natação todos os horários estão preenchidos, mas os interessados podem deixar os seus nomes na lista de espera”, diz Tom.

Mais informações sobre as duas atividades no Lagoão podem ser obtidas no telefone 3422-5184, em horário comercial.

Siga o TNOnline no Google News