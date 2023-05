Aulas de hidroginástica no “Lagoão” ultrapassam mais de mil inscritos

Da Redação

Inscrições foram feitas nesta quinta-feira no Lagoão

Foram abertas nessa quinta-feira pela manhã (04/05), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, as inscrições das aulas de hidroginástica na piscina térmica semiolímpica daquela praça esportiva. Se inscreveram mais de mil pessoas entre jovens, adultos e idosos pelas categorias masculina e feminina.

“A piscina do Complexo Esportivo Lagoão recebeu um novo equipamento de aquecimento, com investimento de cerca de R$ 350 mil, utilizando um sistema moderno e ecologicamente correto. O local terá água na temperatura ideal para a prática das duas atividades”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que as aulas de hidroginástica terão início no dia 16 de maio. “São atividades em diversos horários as terças e quintas e as quartas e sextas-feiras. O primeiro horário do dia será das 7 às 7h45 e o último das 20 às 20h45. A procura pela hidroginástica foi muito grande, mostrando que as pessoas estão em busca de saúde e bem estar”, frisa o professor Tom.

NATAÇÃO – Já as inscrições da modalidade de natação ocorrem nesta sexta-feira (05/05) das 8 às 18 horas, também no Ginásio de Esportes do Lagoão. A atividade é aberta para alunos, a partir dos 7 anos. Para se inscrever é necessário levar um documento pessoal.

Na piscina térmica semiolímpica do Lagoão serão atendidos 1.818 alunos, com 1.300 na hidroginástica e 518 na natação.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelos telefones 3422-5184 e 3122-0425, em horário comercial.

