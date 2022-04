Da Redação

Aulas de ginástica iniciam no Complexo Esportivo Lagoão

Na manhã desta segunda-feira (14), tiveram início, no Complexo Esportivo Lagoão, as aulas de ginástica artística e ginástica rítmica, promovidas pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

De acordo com a Prefeitura, são mais de 200 alunos inscritos, com as atividades tendo o comando da Professora Neusa Maria da Silva. As aulas foram retomadas dois anos depois, devido à pandemia da Covid-19.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, destaca que as aulas contam com a participação de crianças e adolescentes nos naipes masculino e feminino. “Se inscreveram alunos de 6 a 14 anos de idade, que vão representar o município em algumas competições regionais e estaduais. É mais uma modalidade que tem o total apoio e o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa Grillo.



A professora Neusa, que comanda a ginástica no Lagoão há vários anos, mostrou empolgação com o início das aulas. “Estava com saudades dos meus alunos e muito feliz pelo retorno das aulas. Também temos novos participantes que vieram reforçar ainda mais as nossas atividades. O objetivo é formar novos talentos na modalidade e poder disputar as principais competições no Estado. Nesse trabalho já conseguimos revelar bons atletas que inclusive disputaram os Jogos Escolares e os Jogos da Juventude do Paraná”, cita a professora Neusa.

Segue a programação de aulas no Complexo Esportivo Lagoão:

- Segunda e quarta-feira: 8h30 às 11 horas - 13h30 às 16 horas (treinos);

- Terça e quinta-feira: 8h40 às 9h30 - 9h40 às 10h30 - 14 horas às 14h50 - 15 horas às 15h50 - 16 horas às 16h50 - 17 horas às 17h50 (aulas de iniciação);

- Sábado: 8h20 às 9 horas (aulas de iniciação) - 9h10 às 9h50 - 10 horas às 10h40 (iniciação avançada).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.