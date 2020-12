Aulão beneficente em prol do bebê Raví é realizado neste mês - TNOnline

Continua após publicidade

No dia 6 de dezembro, às 9h30, acontece um aulão beneficente no Country Clube de Apucarana, em prol de Ravi, que tem Atrofia Muscular Espinhal (Ame) e precisa de ajuda para custear seus medicamentos. As aulas serão com as professores Nay Canassa e Kelly Priscila.

A doença genética é rara e progressiva, que afeta a capacidade de caminhar, comer e respirar. O remédio que Raví precisa, de acordo com a família, se chama Zolgensma e custa R$ 12 milhões.