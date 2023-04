Aula inaugural marca conquista história do curso de direito na Unespar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com a presença do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Sérgio Luíz Kukina, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar) realizou nesta sexta-feira (31) a aula inaugural do curso de direito do campus da instituição em Apucarana. A solenidade, que contou com a presença de outras autoridades regionais e estaduais, marca a conquista de uma reivindicação de mais de 50 anos no município.

continua após publicidade .

Realizada no Auditório Gralha Azul, a aula inaugural reuniu os 40 alunos da primeira turma do curso, que já iniciaram as aulas presenciais no último dia 23. Apucarana é o segundo campus da Unespar a implantar o curso de direito. O primeiro foi Paranavaí e União da Vitória será o terceiro.

-LEIA MAIS: Pioneiro da odontologia dá nome à clínica escola da FAP

continua após publicidade .

O curso de direito chega a uma universidade pública e gratuita de Apucarana após 55 anos de espera. A mobilização pela sua implantação começou em 1968 com o ex-prefeito Valmor Giavarina e foi retomada em outras inúmeras ocasiões, ainda quando a instituição funcionava de forma isolada como Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana (Fecea). Após atuação do deputado federal Beto Preto (PSD), do prefeito Junior da Femac (PSD), do vice Paulo Vital (PSD) e do diretor do campus Apucarana da Unespa, Daniel Fernando Matheus Gomes, em março de 2022, o governador Ratinho Junior (PSD) assinou a autorização para a implantação do curso.

Das 40 vagas, 30 vagas foram preenchidas no vestibular tradicional e 10 pelo Sistema Único de Seleção Integrada (Sisu). O diretor do campus de Apucarana, Daniel Gomes, destacou a luta das lideranças de Apucarana pelo curso. “O momento é de agradecimento. Foram mais de 50 anos de espera por esse curso em uma instituição pública. Tenho a honra de estar à frente da instituição nesse momento histórico, mas é uma conquista que vem coroar um trabalho que também foi realizado pelos meus antecessores na direção”, assinala.

Ele destaca a atuação do deputado Beto Preto, do prefeito Junior da Femac e do vice Paulo Vital. “Foi um apoio e uma parceria importantes para alcançar esse grande sonho”, pontua. Daniel Gomes afirma que o curso de direito abre “novas fronteiras”. “Certamente, muda o status do campus de Apucarana da Unespar”, assinala.

continua após publicidade .

O deputado federal Beto Preto, que não pôde participar da aula inaugural, também destacou a luta cinquentenária pelo curso de direito. “A presença do curso de direito recupera algo que é importante para a autoestima da cidade”, afirma o parlamentar. Ele lembra da grande mobilização pela implantação da graduação. “Conseguimos com a nova Lei Geral das Universidades levar essa demanda para o governador Ratinho Junior e para a Secretaria de Estado de Ensino Superior, conseguindo encaixar o curso de direito em Apucarana”.

Beto Preto afirma que, ao longo dos últimos 20 anos, o Brasil viu desaparecer algumas estratégias de fortalecimento do ensino superior, o que ocasionou, juntamente com a pandemia de covid-19, a evasão dos alunos do sistema presencial. Ele afirma que a missão agora é buscar mais recursos para as universidades estaduais do Paraná, incluindo o campus da Unespar de Apucarana.

MINISTRO DO STJ

continua após publicidade .

O ministro Sérgio Luíz Kukina completou em fevereiro dez anos de atividade no Superior Tribunal de Justiça. Natural de Curitiba e com longa carreira anterior no Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR), o ministro chegou à corte em fevereiro de 2013 e, desde o início, integrou a Primeira Seção e a Primeira Turma, especializadas em direito público. Atualmente, preside a Primeira Seção, é membro titular do Conselho da Justiça Federal e, ainda, integra a Comissão de Regimento Interno.

PRESENÇAS

Participaram da aula inaugural, o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona; a secretária municipal de educação Marli Fernandes, representando o prefeito Júnior da Femac; a vice-presidente do TJ, Joeci Camargo; o diretor do campus local, professor Daniel Gomes, além de juízes, procuradores, entre outros.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News