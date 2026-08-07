Audiência pública para debater crédito de R$ 30 milhões lota Câmara Municipal







Moradores, representantes de entidades como Simmap - Sindicato dos Servidores do Magistério Público do Ensino Fundamental e Educação Infantil do Município de Apucarana, Central de Movimentos Populares (CMP), Macone e associações de moradores de vários bairros lotaram na quinta-feira (6) as galerias da Câmara de Apucarana na audiência pública proposta pelo legislativo que antecede a votação do Projeto de Lei nº 131/2026, que autoriza o município a contratar uma operação de crédito de até R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal (CEF). Representando o Executivo, o próprio prefeito Rodolfo Mota (União) assumiu a interlocução com vereadores e população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Apucarana



Dos onze vereadores da casa, cinco acompanharam a audiência: o presidente Danylo Acioli (MDB), Lucas Leugi (PSD), Odarlone Orente (PT), Guilherme Livoti (Novo) e Eliana Rocha (Solidariedade). Os seis vereadores da base do prefeito não compareceram. O prefeito também esteve acompanhado pelo secretário de Fazenda, Rogério Ribeiro.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência pública realizada na quinta-feira - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline Audiência pública realizada na quinta-feira - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Na audiência, o prefeito voltou a explicar que a necessidade central para a captação de recursos junto à Caixa é a urgência em promover manutenções preventivas e estruturais na cidade. Do total de R$ 30 milhões, a prefeitura planeja investir entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões na renovação da frota, com a compra de caminhões e tratores voltados para a manutenção de estradas rurais.

O prefeito também afirmou que a Prefeitura tem pressa em andar com o processo. “A quantidade de chuvas prevista para o El Nino a para outubro e novembro é recorde e vamos precisar desses maquinários para socorrer o produtor rural. Em relação ao recape, cada quadra que a gente fizer agora, antes de outubro, novembro e dezembro, vamos economizar em obras no futuro”, disse.

Os vereadores fizeram vários questionamentos ao prefeito, principalmente em razão da real necessidade de levantamento do crédito no momento, modalidades de pagamento e o impacto no orçamento dos próximos anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A audiência antecede duas sessões extraordinárias que acontecem hoje. A primeira está marcada para 18h20 e a segunda para 18h50.



