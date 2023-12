Audiência pública avalia Plano Municipal de Educação de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação, realizou nesta segunda-feira (18/12), audiência pública com a finalidade de apresentar o relatório final de avaliação do Plano Municipal de Educação, referente ao biênio 2022-2023. O evento foi transmitido ao vivo pela internet. A gravação continua disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TLzKfxvd6LI



Criado em 2015, com a participação de toda a sociedade, o Plano Municipal de Educação (Lei nº 62/2015) é um documento que estabelece as metas e diretrizes para o ensino apucaranense pelo período de uma década, englobando tanto as redes públicas (municipal e estadual) como instituições privadas, que ofertam desde a Educação Infantil até o Ensino Superior.

“Esse plano foi construído após muitos debates entre os professores e a população, por meio de uma pré-conferência e uma conferência municipal de educação. Então, ele representa os anseios da comunidade. Eu fico muito feliz em dizer que, faltando ainda um ano para a sua conclusão, nós já conseguimos cumprir praticamente todas as metas e estratégias previstas no PME,” disse a secretária de educação, Marli Fernandes.

O presidente do legislativo, vereador Luciano Molina, destacou que atualmente a educação de Apucarana é considerada referência para o estado e o país. “Eu participei da votação desta lei em 2015. O plano realmente foi muito discutido até chegarmos à versão final. A educação do nosso município é referência porque tem planejamento e este é seguido à risca,” afirmou.

O prefeito Junior da Femac, por sua vez, reforçou o compromisso da administração em continuar investindo na educação. “Em 2023, Apucarana foi aceita e começou a fazer parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Essa rede reúne um seleto grupo de municípios ao redor do mundo que têm a educação como mola mestra da sua gestão e a fazem ir além dos muros das escolas. Isso é uma grande responsabilidade! Mas vocês podem ter certeza de que nós não iremos medir esforços, diálogo e recursos para oferecer a melhor formação possível aos apucaranenses,” assegurou.

Participaram ainda da audiência pública, a técnica do Núcleo Regional de Educação, Neucely Gonçalves Vicente, a professora da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Dra. Vanessa Alves Bortoletti, e a equipe técnica e a comissão coordenadora do Plano Municipal de Educação.

