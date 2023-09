Audiência discute direito das pessoas com deficiência

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Apucarana realizou na manhã desta quinta-feira (21), no plenário da Câmara de Vereadores, audiência pública tendo como tema principal “A lei brasileira de inclusão e as pessoas com deficiência”. Lembrando o Dia Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21 de setembro, a intenção da audiência foi justamente ouvir representantes dos movimentos e entidades, visando levantar um diagnóstico mais preciso sobre a realidade do dia a dia dessas pessoas em Apucarana.

E a conclusão dos debates foi a de que “o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, mas ainda falta sair do papel e ser colocada em prática”, conforme revelou em sua palestra Liana Lopes Bassi, assistente social aposentada da Secretaria de Estado da Saúde.

Liana Bassi apresentou um diagnóstico da situação das pessoas com deficiência no Brasil, no Paraná e em Apucarana, assim como relatou as dificuldades dessas pessoas e das próprias famílias em enfrentar preconceitos e falta de políticas públicas adequadas para sua inclusão na sociedade. Isso acontece principalmente nas áreas de saúde, educação, assistência social e mercado de trabalho. “As pessoas com deficiência, assim como suas famílias não querem que a sociedade sinta pena delas, mas que seus direitos sejam respeitados igual a todos, conforme consta da Constituição Federal”, disse.

“Nossas lutas, nossas ações, nossas reivindicações são pelas políticas de inclusão e pelo fim da exclusão social, que é cotidiana em nossa sociedade”, disse a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Apucarana, Daniela Aparecida Siqueira, coordenadora da audiência pública.

Ela destacou que a data de 21 de setembro marca a construção de mobilizações para a inclusão social, para a conscientização da luta anti-capacista e, ao mesmo tempo, é um momento de celebração e de reconhecimento a esses movimentos históricos que procuram preencher os vazios deixados pelo Estado no exercício de suas funções constitucionalmente estabelecidas.

Na audiência, participantes reafirmaram a necessidade de execução de propostas já aprovadas na conferência municipal de 2021 nas áreas de saúde, esportes e acessibilidade.

Do encontro participaram representantes da Associação dos Deficientes de Apucarana (Adefiap), Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Apucarana (AMMA), Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), Associação Download de Síndrome de Down, Casa do Dodô, Instituto do Cego e Instituto dos Surdos, além do Poder Público Municipal através das secretarias de Assuntos Estratégicos, Indústria e Comércio, Esportes, Saúde e Educação. A Câmara foi representada pelos vereadores Rodrigo Liévore Recife (União Brasil), Tiago Cordeiro de Lima (MDB) e Moisés Tavares (Cidadania).

