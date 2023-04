Atropelamento no centro de Apucarana mobiliza Corpo de Bombeiros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência está em andamento

Um atropelamento foi registrado no início da tarde deste sábado (8), em Apucarana, norte do Paraná. Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionados para comparecer na região da Praça Rui Barbosa, no centro da Cidade Alta.

continua após publicidade .

Conforme a corporação, duas mulheres foram atropeladas no local. As vítimas, que até o momento não tiveram as idades divulgadas, foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

Em breve mais informações.

Siga o TNOnline no Google News